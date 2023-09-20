Якої їжі слід уникати перед польотом: відповідь стюардеси вас здивує

Як зробити переліт комфортнішим?

Приділіть увагу їжі, яку ви споживаєте перед польотом

Щоб забезпечити комфортну та безпроблемну подорож, радить уникати важкої їжі перед посадкою на літак. Вибір легкозасвоюваної їжі допоможе запобігти потенційному дискомфорту під час подорожі.

Крім того, стюардеса авіакомпанії пропонує звести до мінімуму споживання кофеїну, оскільки він може сприяти зневодненню та негативно впливати на якість сну.

Варто вибрати ідеальне для себе місце у салоні

Деякі люди віддають перевагу сидінню біля вікна, щоб мати можливість зручно на нього схилитися під час сну. Водночас інші полюбляють сидіти біля проходу, щоб мати змогу легко встати та пересуватися по літаку.

Якщо ваша подорож досить тривала, додайте проміжну зупинку

Це чудовий спосіб підбадьоритися під час далеких рейсів, а також побачити ще якесь цікаве місто.

Важливим під час польоту є зручний одяг

Для забезпечення максимального комфорту під час польоту, за словами бортпровідниці, рекомендується носити вільний одяг із натуральних тканин. Також слід одягатися багатошарово, оскільки температура в літаку може відрізнятися від ваших початкових очікувань.

Як зробити переліт комфортнішим / Фото UnSplash

Корисні речі для подорожей

Варто взяти подушку для шиї та затички для вух, а також зволожувальний крем, оскільки довга подорож і низька температура в літаку можуть висушити вашу шкіру.

Запобігання джетлагу

Уникнути джетлагу і швидше пристосуватися до нового часового поясу допоможе короткий сон. Спробуйте подрімати (близько 20 – 30 хвилин) вдень або рано ввечері за місцевим часом місця призначення, щоб допомогти вашому тілу легше адаптуватися до нового часового поясу.