Так, стюардесса авиакомпании Emirates поделилась своими рекомендациями, как сделать свой перелет комфортным. В частности, это касается и еды, которую не следует употреблять перед полетом.

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Как сделать перелет более комфортным?

  • Уделите внимание пище, которую вы потребляете перед полетом

Чтобы обеспечить комфортное и беспроблемное путешествие, советует избегать тяжелой пищи перед посадкой на самолет. Выбор легкоусвояемой пищи поможет предотвратить потенциальный дискомфорт во время путешествия.

Кроме того, стюардесса авиакомпании предлагает свести к минимуму потребление кофеина, поскольку он может способствовать обезвоживанию и негативно влиять на качество сна.

  • Следует выбрать идеальное для себя место в салоне

Некоторые люди предпочитают сидеть у окна, чтобы иметь возможность удобно на него склониться во время сна. В то же время другие любят сидеть у прохода, чтобы легко встать и передвигаться по самолету.

  • Если ваше путешествие достаточно продолжительное, добавьте промежуточную остановку

Это отличный способ взбодриться во время дальних рейсов, а также увидеть еще какой-нибудь интересный город.

  • Важная во время полета удобная одежда

Для обеспечения максимального комфорта во время полета, по словам бортпроводницы, рекомендуется носить свободную одежду из натуральных тканей. Также следует одеваться многослойно, поскольку температура в самолете может отличаться от начальных ожиданий.

Как сделать перелет более комфортным / Фото UnSplash

  • Полезные вещи для путешествий

Следует взять подушку для шеи и затычки для ушей, а также увлажняющий крем, поскольку долгое путешествие и низкая температура в самолете могут высушить вашу кожу.

  • Предотвращение джетлага

Избежать джетлага и быстрее приспособиться к новому часовому поясу поможет короткий сон. Попробуйте вздремнуть (около 20 – 30 минут) днем или рано вечером по местному времени назначения, чтобы помочь вашему телу легче адаптироваться к новому часовому поясу.