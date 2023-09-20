Так, стюардесса авиакомпании Emirates поделилась своими рекомендациями, как сделать свой перелет комфортным. В частности, это касается и еды, которую не следует употреблять перед полетом.
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Как сделать перелет более комфортным?
- Уделите внимание пище, которую вы потребляете перед полетом
Чтобы обеспечить комфортное и беспроблемное путешествие, советует избегать тяжелой пищи перед посадкой на самолет. Выбор легкоусвояемой пищи поможет предотвратить потенциальный дискомфорт во время путешествия.
Кроме того, стюардесса авиакомпании предлагает свести к минимуму потребление кофеина, поскольку он может способствовать обезвоживанию и негативно влиять на качество сна.
- Следует выбрать идеальное для себя место в салоне
Некоторые люди предпочитают сидеть у окна, чтобы иметь возможность удобно на него склониться во время сна. В то же время другие любят сидеть у прохода, чтобы легко встать и передвигаться по самолету.
- Если ваше путешествие достаточно продолжительное, добавьте промежуточную остановку
Это отличный способ взбодриться во время дальних рейсов, а также увидеть еще какой-нибудь интересный город.
- Важная во время полета удобная одежда
Для обеспечения максимального комфорта во время полета, по словам бортпроводницы, рекомендуется носить свободную одежду из натуральных тканей. Также следует одеваться многослойно, поскольку температура в самолете может отличаться от начальных ожиданий.
Как сделать перелет более комфортным / Фото UnSplash
- Полезные вещи для путешествий
Следует взять подушку для шеи и затычки для ушей, а также увлажняющий крем, поскольку долгое путешествие и низкая температура в самолете могут высушить вашу кожу.
- Предотвращение джетлага
Избежать джетлага и быстрее приспособиться к новому часовому поясу поможет короткий сон. Попробуйте вздремнуть (около 20 – 30 минут) днем или рано вечером по местному времени назначения, чтобы помочь вашему телу легче адаптироваться к новому часовому поясу.