Що можна та заборонено перевозити через польський кордон: детальний список

Якщо ви збираєтеся перетинати кордон з Польщею, потрібно обов'язково знати всі правила. Якщо на митниці виявлять порушення, то це може загрожувати конфіскацією майна або чималим штрафом.

Існує встановлений перелік речей, які можна та заборонено перевозити через кордон, а також дані про те, як і що потрібно декларувати. Озброївшись інформацією, ви вбережете себе від зайвих проблем, а дотримання простих правил зробить перетин кордону швидким та без зайвих хвилювань.

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Скільки та які речі дозволено перевозити

Гроші

Розмір готівки, дозволеної для ввезення, становить до 10 000 євро. Якщо сума більша, необхідно буде заповнити декларацію і заплатити державне мито.

Окрім того, прикордонна служба просить показати наявність коштів для подорожі. Їх ви можете мати або готівкою, або надати актуальний витяг з банківського рахунку.

Якщо ви плануєте перебувати в Польщі до 3 днів, то повинні володіти фінансами, необхідними для проживання та харчування, у розмірі не менше ніж 300 злотих.

Якщо ви будете перебувати в Польщі понад 4 дні, то на кожен день проживання ви повинні мати не менше ніж 75 злотих або ж 543 злотих на місяць.

Скільки грошей треба мати для перетину кордону / Фото Unsplash

Алкоголь

Алкоголь можна провозити лише в тому випадку, якщо людині виповнилося 17 років. Напої, міцністю понад 22 відсотки, можна провозити в обсязі, що не перевищує 1 літр.

Пива дозволено ввозити до 6 літрів, вина – до 4. Якщо людина перетинає кордон на літаку, то можна ввезти не більше ніж 2 літри пива та не більше ніж 5 літрів вина.

Цигарки та тютюн

Для тютюнових виробів також є свої обмеження.

Можна перевозити або проносити через піший перехід:

цигарки – не більше 2 пачок (40 штук);

сигари – не більше ніж 10 штук;

тютюн – до 50 грамів.

Якщо ви подорожуєте авіатранспортом, можна мати при собі:

200 сигарет (10 пачок);

50 сигар;

250 грамів тютюну.

Скільки алкоголю та тютюнових виробів можна перевозити через кордон / Фото Pexels

Овочі та фрукти

Кількість овочів і фруктів не може перевищувати 5 кілограм. За більший обсяг необхідно заплатити державне мито. Картоплю ввозити заборонено в будь-якому обсязі.

Паливо

Бензин та дизельне паливо можна провезти в кількості до 200 літрів без сплати державного мита. Якщо його сплатити, можна ввезти до 600 літрів.

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Ліки

Лікарські засоби обмежені у кількості до 5 упаковок для тих, які призначені для особистого користування. Якщо у мандрівника є хронічне захворювання і йому потрібен постійний прийом медикаментів – необхідно мати при собі довідку від лікаря, що підтверджує цей факт.

Можете сміливо пакувати з собою засоби від застуди, знеболювальні та жарознижуючі таблетки – всі ті препарати, які потрібні вам для особистого використання. Під забороною лише психотропні та наркотичні речовини. При перевезенні спеціальних ліків варто мати при собі рецепт від лікаря.

Заборонено ввозити лікарські засоби, які містять:

сибутрамін;

псевдоефедрин;

кодеїн;

декстрометорфан;

трамадол;

краплі з великим вмістом спирту.

Скільки та які ліки можна везти в Європу з України / Фото Pexels

Тварини

З тварин в Польщу можна привезти тільки тхорів, собак і кішок. При цьому, всі тварини, які перетинають кордон, повинні мати мікрочіп. У власників вихованців повинна бути довідка, яка підтверджує відсутність захворювань у тварини і наявність щеплення від сказу.

Між щепленням і перетином польського кордону повинен пройти щонайменше 21 день. Щеплення має відповідати нормам OIE. При ввезенні понад 5 тварин, кожен вихованець проходить ветеринарний контроль.

Заборонено ввозити тварин:

які не мають ветеринарного паспорта;

підводного світу (дозволяється лише при наявності необхідних документів та декларування);

які знаходяться під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги.

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Рослини

В Польщу заборонено ввозити будь-які живі рослини з корінням, а також їх насіння. Виняток становлять лише зрізані декоративні рослини до 50 штук. Також не можна везти з собою рослини, занесені до Червоної книги.

Особисті речі

Кожен мандрівник може мати при собі речі особистої гігієни та одяг, загальною вагою не більше ніж 50 кілограмів.

Особливу увагу варто приділити парфумам, туалетній воді та годинникам – одна людина може мати при собі 0,5 літра туалетної води, 100 мілілітрів парфумів та 2 наручних годинника.

Подарунки

Якщо ви захочете привезти до Польщі сувеніри та подарунки друзям, колегам та родичам – подбайте про те, аби загальна їх вартість не перевищувала суму 300 євро.

Яка максимальна вартість подарунків для перевезення за кордон / Фото Pexels

Продукти

З собою можна брати такі продукти:

фрукти і овочі (свіжі), окрім картоплі – 5 кг;

дитяче харчування – до 20 кг;

рибні продукти (якщо маєте намір везти свіжу або заморожену рибу – її слід очистити від нутрощів) – до 20 кг;

до 2 кілограмів меду;

500 грамів кави;

100 грамів чаю.

Що взагалі не можна перевозити

З продуктів суворо забороняється перевозити:

молочні продукти (згущене молоко в тому числі);

м'ясні вироби (у тому числі консерви та сало).

Загальні заборони перевезення діють на:

наркотичні речовини;

зброю;

токсичні і хімічні продукти;

рослин і тварин, які знаходяться під загрозою зникнення;

старовинні речі (без відповідних документів);

порнографічні матеріали.

Якщо людина серйозно порушить правила ввезення товарів, то їй може загрожувати заборона на в’їзд до країн Європейського Союзу терміном до 5 років.