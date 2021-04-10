Зміна країни проживання є важливим моментом у житті мігранта. Часто через стрес та поспіх люди забувають взяти з собою корисні речі. Допомагаємо сформувати список необхідного для переїзду в Польщу.

Складати перелік речей потрібно для того, щоб нічого не забути та встигнути докупити потрібне. Деякі речі в Україні є більш доступними, ніж у Польщі, тому краще купити їх до від'їзду.

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Що взяти

Список речей мігрантів значно більший за перелік речей туристів. Щоб не заплутатися у великій кількості пунктів, краще розподілити предмети по розділах. Пропонуємо список речей з розгорнутими порадами.

Документи (закордонний паспорт, страховий поліс, карта побиту або запрошення від польської сторони, ксерокопії усіх документів) – рекомендуємо про всяк випадок мати зі собою копії всіх документів на смартфоні чи електронній пошті. Блокнот з контактами знайомих у Польщі, роботодавця або свого навчального закладу, а також місця проживання, посольства України в Польщі – також впишіть туди декілька найбільш вживаних польських фраз, якщо ви не володієте польською мовою. Як і в першому пункті, краще додатково зберегти всю цю інформацію на електронних ресурсах. Телефон може розрядитися, а блокнот – загубитися. Але навряд чи з вами трапиться те й інше одночасно. Електроніка та зарядні пристрої – якщо ви здійснюватимете переліт, то пам'ятайте, що ноутбук, планшет чи фотоапарат потрібно буде помістити у ручну поклажу, а не у багаж. Сезонні одяг та взуття – ціни на одяг у Польщі доступні, тому можна більшу частину цих речей докупити на місці. Засоби особистої гігієни – у Польщі широкий вибір бюджетних засобів гігієни, тому вигідніше буде придбати їх на місці. З собою можна взяти мінімальну кількість таких засобів. Постільна білизна, подушка та ковдра, посуд та кухонне приладдя – можна брати лише за наявності вільного місця. Пігулки – якщо такі вони заборонені при в’їзді.

Що не можна брати

У Польщі суворо заборонено ввозити наступні харчові продукти:

молоко та молочні продукти (йогурт, сир, масло тощо);

м'ясо та м'ясні продукти (ковбаса, шинка та інші продукти тваринного походження);

сало;

консерви.

Заборонено перевозити наркотичні та психотропні речовини. Що стосується алкоголю та цигарок, то до Польщі можна перевозити ці товари лише в обмеженій кількості.