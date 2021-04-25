Если вы собираетесь пересекать границу с Польшей, нужно обязательно знать все правила. Если на таможне обнаружат нарушения, то это может грозить конфискацией имущества или большим штрафом.

Существует установленный перечень вещей, которые можно и запрещено перевозить через границу, а также данные о том, как и что нужно декларировать. Вооружившись информацией, вы убережете себя от лишних проблем, а соблюдение простых правил сделает пересечение границы быстрым и без лишних волнений.

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Сколько и какие вещи разрешено перевозить

Деньги

Сумма наличных, разрешенная для ввоза, составляет до 10 000 евро. Если сумма больше, необходимо будет заполнить декларацию и заплатить государственную пошлину.

Кроме этого, пограничная служба просит показать наличие средств для путешествия. Их вы можете иметь либо наличными, либо предоставить актуальную выписку из банковского счета.

Если вы планируете находиться в Польше до 3 дней, то должны владеть финансами, необходимыми для проживания и питания, в размере не менее 300 злотых.

Если вы будете находиться в Польше более 4 дня, то на каждый день проживания вы должны иметь не менее 75 злотых или 543 злотых на месяц.

Сколько денег надо иметь для пересечения границы / Фото Unsplash

Алкоголь

Алкоголь можно провозить только в том случае, если человеку исполнилось 17 лет. Напитки, крепостью свыше 22 процентов, можно провозить в объеме, не превышающем 1 литр.

Пива разрешено ввозить до 6 литров, вина – до 4. Если человек пересекает границу на самолете, то можно ввезти не более 2 литров пива и не более 5 литров вина.

Сигареты и табак

Для табачных изделий также есть свои ограничения.

Можно перевозить или проносить через пеший переход:

сигареты – не более 2 пачек (40 штук);

сигары – не более 10 штук;

табак – до 50 граммов.

Если вы путешествуете самолетом, можно иметь при себе:

200 сигарет (10 пачек);

50 сигар;

250 граммов табака.

Сколько алкоголя и табачных изделий можно перевозить через границу / Фото Pexels

Овощи и фрукты

Количество овощей и фруктов не может превышать 5 килограмм. За больший объем необходимо заплатить государственную пошлину. Картофель ввозить запрещено в любом объеме.

Топливо

Бензин и дизельное топливо можно провезти в количестве до 200 литров без уплаты государственной пошлины. Если ее оплатить, можно ввезти до 600 литров.

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Медикаменты

Лекарственные средства ограничены в количестве до 5 упаковок для тех, которые предназначены для личного пользования. Если у путешественника есть хроническое заболевание и ему нужен постоянный прием медикаментов – необходимо иметь при себе справку от врача, подтверждающую этот факт.

Можете смело паковать с собой средства от простуды, обезболивающие и жаропонижающие таблетки – все те препараты, которые нужны вам для личного использования. Под запретом только психотропные и наркотические вещества. При перевозке специальных лекарств стоит иметь при себе рецепт от врача.

Запрещено ввозить лекарственные средства, которые содержат:

сибутрамин;

псевдоэфедрин;

кодеин;

декстрометорфан;

трамадол;

капли с большим содержанием спирта.

Сколько и какие лекарства можно везти в Европу из Украины / Фото Pexels

Животные

Из животных в Польшу можно привезти только хорьков, собак и кошек. При этом, все животные, которые пересекают границу, должны иметь микрочип. У владельцев воспитанников должна быть справка, подтверждающая отсутствие заболеваний у животного и наличие прививки от бешенства.

Между прививкой и пересечением польской границы должен пройти минимум 21 день. Прививка должна соответствовать нормам OIE. При ввозе более 5 животных, каждый воспитанник проходит ветеринарный контроль.

Запрещено ввозить животных:

которые не имеют ветеринарного паспорта;

подводного мира (разрешается только при наличии необходимых документов и декларирования);

которые находятся под угрозой вымирания и занесены в Красную книгу.

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Растения

В Польшу запрещено ввозить любые живые растения с корнями, а также их семена. Исключение составляют только срезанные декоративные растения до 50 штук. Также нельзя везти с собой растения, занесенные в Красную книгу.

Личные вещи

Каждый путешественник может иметь при себе вещи личной гигиены и одежду, общим весом не более 50 килограммов.

Особое внимание стоит уделить духам, туалетной воде и часам – один человек может иметь при себе 0,5 литра туалетной воды, 100 миллилитров духов и 2 наручных часов.

Подарки

Если вы захотите привезти в Польшу сувениры и подарки друзьям, коллегам и родственникам – позаботьтесь о том, чтобы общая их стоимость не превышала сумму 300 евро.

Какая максимальная стоимость подарков для перевозки за границу / Фото Pexels

Продукты

С собой можно брать такие продукты:

фрукты и овощи (свежие), кроме картофеля – 5 кг;

детское питание – до 20 кг;

рыбные продукты (если намерены везти свежую или замороженную рыбу – ее следует очистить от внутренностей) – до 20 кг;

до 2 килограммов меда;

500 граммов кофе;

100 граммов чая.

Что полностью запрещено перевозить

Из продуктов строго запрещается перевозить:

молочные продукты (сгущенное молоко, в том числе);

мясные изделия (в том числе консервы и сало).

Общие запреты перевозки действуют на:

наркотические вещества;

оружие;

токсичные и химические продукты;

растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения;

старинные вещи (без соответствующих документов);

порнографические материалы.

Если человек серьезно нарушит правила ввоза товаров, то ему может грозить запрет на въезд в страны Европейского Союза сроком до 5 лет.