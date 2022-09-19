Однак супермаркети в Іспанії стали хитрувати. У базові продуктові набори почали класти білий шоколад та ягоди, але не м'ясо чи овочі. Тож місцеві журналісти підготували свій власний кошик, у який увійшли 20 свіжих продуктів. Ось що зараз можна купити в іспанських магазинах на 30 євро, зважаючи на сьогоднішні ціни.

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Продуктовий кошик на 30 євро в Іспанії

2 літри молока – 1,56 євро. Найкращим у супермаркетах, на думку OCU, є напівзнежирене молоко марки Hacendado від Mercadona.

1 літр оливкової олії – 3,90 євро.

1 кілограм сардин – 4 євро. Це одна з найдешевших свіжих риб, що відрізняється своєю поживною цінністю.

Куряче філе – 3,58 євро за 400-грамовий лоток в Алькампо.

12 перепелиних або 6 курячих яєць – 1,45 євро у DIA.

Пакет салату – 1,99 євро. У Mercadona можна купити 400 грамів салату з руколою, помідорами, морквою, оливками та кукурудзою.

1 кілограм бананів та 1 кілограм яблук – 2,75 євро. Фрукти завжди повинні бути в раціоні, і в цьому випадку два кілограми оптом коштують менше ніж 3 євро в Carrefour.

500 грамів рису та 500 грамів макаронів – 92 центи. Пів кілограма рису марки Alcampo за ціною 53 центи. Тим часом найдешевші макарони можна знайти в Carrefour за 39 центів.

500 грамів нуту та 500 грамів сочевиці – 1,67 цента. В Алькампо продається пів кілограма нуту за 98 центів. Найдешевша сочевиця – у Carrefour за 69 центів.

Томатна паста – 0,44 євро за упаковку з 3 брикетів у Carrefour. Хоча це не найкорисніший продукт, він є недорогим та смачним доповненням до багатьох рецептів.

Пакет кави – 1,35 євро у Mercadona.

12 рулонів туалетного паперу – 1,99 євро в Alcampo.

Засіб для миття посуду – 1, 41 євро.

Зубна паста, гель для душу та шампунь – 3 євро. У цьому випадку марка Deliplus від Mercadona пропонує максимальний вибір за низькими цінами.

Через різкий ріст цін на продукти та комунальні послуги в Іспанії стало жити дорожче. Разом з тим, іспанська влада робить усе, аби боротися з інфляцією в країні й покращити умови для місцевих жителів.