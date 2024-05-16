Яка улюблена звичка пасажирів у літаку – смертельно небезпечна

Але Педроза – бортпровідниця зі стажем 10+ років – розкритикувала улюблену звичку багатьох пасажирів. Як з'ясувалося, вона може бути смертельно небезпечною.

Педроза активно веде свій блог, у якому розповідає деталі та цікаві факти про роботу бортпровідниці. Окрім того, вона дає порадити пасажирам, як діяти, аби політ минув абсолютно комфортно та безпечно.

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Яка звичка пасажирів – смертельно небезпечна

Бортпровідниця розповіла, що засинати перед зльотом – дуже погана ідея. Звичайно, деякі люди вважають, що так час пролетить швидше. Окрім того, є пасажири, які дуже втомлюються перед мандрівкою й тому намагаються відразу заснути.

Водночас просто "сісти й полетіти" – дуже погана ідея. У перші хвилини бортпровідники та бортпровідниці розповідають важливі деталі, які у випадку критичної ситуації можуть врятувати життя. Якщо ж пасажир або пасажирка усе проспить, в екстреному випадку може запанікувати й не виконати потрібні дії.

Засинати перед зльотом не тільки шкідливо для вух, а й потрібно пам'ятати, що рулювання — один із найвідповідальніших етапів польоту. Ви маєте бути впевнені, що повністю усвідомлюєте ситуацію і повністю готові на випадок надзвичайної ситуації або необхідності евакуації,

– наголосила Педроза.

Також вона порадила пасажирам не пити на борту алкогольні напої, які вони принесли з собою. Члени екіпажу мають бути впевнені, що люди п'ють відповідально, а це можна відстежити лише в одному випадку: якщо пасажири обирають напої, наявні на борту.