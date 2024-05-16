Педроза активно ведет свой блог, в котором рассказывает детали и интересные факты о работе бортпроводницей. Кроме того, она дает советы пассажирам, как действовать, чтобы полет прошел абсолютно комфортно и безопасно.

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Какая привычка пассажиров – смертельно опасна

Бортпроводница рассказала, что засыпать перед взлетом – очень плохая идея. Конечно, некоторые люди считают, что так время пролетит быстрее. Кроме того, есть пассажиры, которые очень устают перед путешествием и поэтому пытаются сразу заснуть.

В то же время просто "сесть и полететь" – очень плохая идея. В первые минуты бортпроводники и бортпроводницы рассказывают важные детали, которые в случае критической ситуации могут спасти жизнь. Если же пассажир или пассажирка все проспит, в экстренном случае может запаниковать и не выполнить нужные действия.

Засыпать перед взлетом не только вредно для ушей, но и нужно помнить, что руление – один из самых ответственных этапов полета. Вы должны быть уверены, что полностью осознаете ситуацию и полностью готовы на случай чрезвычайной ситуации или необходимости эвакуации,

– подчеркнула Педроза.

Также она посоветовала пассажирам не пить на борту алкогольные напитки, которые они принесли с собой. Члены экипажа должны быть уверены, что люди пьют ответственно, а это можно отследить только в одном случае: если пассажиры выбирают напитки, имеющиеся на борту.