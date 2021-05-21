Що чекає Угорщину після послаблення карантину

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан анонсував, що новий етап зняття обмежень настане, як тільки в Угорщині буде досягнуто поріг у 5 мільйонів щеплених осіб принаймні однією вакциною. Після цього мають скасувати комендантську годину і масковий режим.

Повну вакцинацію у країні пройшли вже 28,8% населення. Зараз Угорщина активно використовує такі препарати: Супутник V, Pfizer, Moderna Jonsons&Jonsons, BIBP, AstraZeneca.

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Які обмеження будуть зняті

Насамперед у країні скасують комендантську годину. А носіння масок у громадських місцях перестане бути обов'язковим.

Будуть зняті обмеження, які стосуються роботи магазинів і закладів громадського харчування. Дозволять святкувати весілля до 200 осіб та приватні та сімейні заходи до 50 осіб без обмежень. Заходи просто неба можна проводити для 500 осіб.

Підлітки 16-18 років, які отримали щеплення від коронавірусу, зможуть відвідувати заходи без супроводу дорослих.

Відвідування музичних і танцювальних подій можливе лише за наявності сертифіката вакцинації.







