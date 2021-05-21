Полную вакцинацию в стране прошли уже 28,8% населения . Сейчас Венгрия активно использует следующие препараты: Спутник V, Pfizer, Moderna Jonsons & Jonsons, BIBP, AstraZeneca.

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Ограничения будут сняты

Прежде всего в стране отменят комендантский час . А ношение масок в общественных местах перестанет быть обязательным.

Будут сняты ограничения, касающиеся работы магазинов и заведений общественного питания . Позволят праздновать свадьбы до 200 человек и частные и семейные мероприятия до 50 человек без ограничений. Мероприятия под открытым небом можно проводить для 500 человек .

Подростки 16-18 лет , которые получили прививки от коронавируса, смогут посещать мероприятия без сопровождения взрослых .