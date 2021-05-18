Послаблення обмежень стало можливим завдяки спаду кількості захворювань у країні. При цьому більшість карантинних правил залишаються чинними, а порушників каратимуть штрафами.

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Які послаблення карантину вступили у дію

Обмеження на пересування у Грузії відтепер буде діяти з 23:00 до 05:00 ранку, а не з 21:00, як було раніше. Про це повідомив глава оперативного штабу при Координаційній раді Георгій Гібрадзе. За його словами, рішення про скорочення комендантської години на дві години було прийнято на основі вивчення епідеміологічних тенденцій.

Крім того, стало відомо, що ресторани й кафе на вихідних зможуть приймати відвідувачів на відкритих просторах. Раніше об'єкти харчування могли обслуговувати клієнтів на терасах лише в робочі дні.

Комендантська година та обов'язкове носіння масок на вулицях діють у великих містах Грузії, зокрема Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді, Телаві та Поті. Для порушників, які пересуваються вулицями та площами у недозволений час, передбачено штраф у розмірі двох тисяч ларі (близько 580 доларів або понад 16 тисяч гривень).

У день прийняття рішення про послаблення карантинних обмежень у Грузії було зафіксовано 504 випадки зараження COVID-19. Середнє число захворювань останні за 7 днів – 1202.

Грузія скоротила комендантську годину / Фото Unsplash