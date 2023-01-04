Скільки біженців з України вакцинувалися в Польщі

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я Польщі, лише 23,5 тисячі біженців зробили там вакцинацію проти інфекційних хвороб. А щеплення проти Covid-19 пройшли 36 тисяч українців.

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Якщо говорити детальніше, то проти інфекційних хвороб (окрім Covid-19) зробили щеплення лише 11 тисяч громадян України віком до 17 років, а старші як 18 років – 12 тисяч (станом на 24 грудня 2022 року). Проти Covid-19 вакцинувалися лише 5 739 осіб віком до 17 років, а серед дорослих – 30 457.

Для дітей, які перебувають у Польщі понад 3 місяці, планові щеплення є обов’язковими. Уряд виділив понад 172 тисячі вакцин від п’яти інфекційних хвороб: дифтерії, кашлюку, кору, туберкульозу та гепатиту А з власних резервів. Вакцини доступні також і для дорослих.

Скільки біженців проживає зараз в Польщі

На сьогодні польський номер PESEL отримали понад 1,5 мільйона українців, які прибули з початком повномасштабного вторгнення Росії (близько половини – це діти). За підрахунками експертів, зараз у Польщі залишилося від 1,2 до 1,3 мільйона біженців.