Щеплення від грипу в Польщі: як отримати вакцину безкоштовно

У період осінньо-зимового сезону кількість випадків захворювання на грип стрімко зростає. Грип – це небезпечна хвороба, від якої потрібно вакцинуватися. Жителі Польщі від сьогодні, з 23 листопада, мають змогу отримати щеплення безкоштовно завдяки новій урядовій програмі.

Вакцинуватися від грипу можуть всі охочі повнолітні особи. Вакцини доступні у майже 3 000 пунктах вакцинації.

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Детальніше про безплатну вакцинацію від грипу в Польщі

Безкоштовно вакцинуватися від грипу жителі Польщі зможуть до 31 березня наступного року або до закінчення запасів вакцини. Препарати постачає Урядове агентство стратегічних резервів. З собою людина, яка має намір отримати безплатну вакцину, повинна мати документи, що підтверджують її особу.

Безкоштовна вакцина від грипу цьогоріч стала загальнодоступною у Польщі вперше. Раніше безплатне щеплення у країні могли отримати 13 груп осіб з показами для вакцинації. Це люди, які працюють у сфері охорони здоров'я, у дитячих яслах і навчальних закладах, в будинках для літніх людей тощо, а також особи у віці 75 і більше років.

Що відомо про грип