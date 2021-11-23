Щеплення від грипу в Польщі: як отримати вакцину безкоштовно
Джерело:inPoland
У період осінньо-зимового сезону кількість випадків захворювання на грип стрімко зростає. Грип – це небезпечна хвороба, від якої потрібно вакцинуватися. Жителі Польщі від сьогодні, з 23 листопада, мають змогу отримати щеплення безкоштовно завдяки новій урядовій програмі.
Вакцинуватися від грипу можуть всі охочі повнолітні особи. Вакцини доступні у майже 3 000 пунктах вакцинації.
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Детальніше про безплатну вакцинацію від грипу в Польщі
Безкоштовно вакцинуватися від грипу жителі Польщі зможуть до 31 березня наступного року або до закінчення запасів вакцини. Препарати постачає Урядове агентство стратегічних резервів. З собою людина, яка має намір отримати безплатну вакцину, повинна мати документи, що підтверджують її особу.
Безкоштовна вакцина від грипу цьогоріч стала загальнодоступною у Польщі вперше. Раніше безплатне щеплення у країні могли отримати 13 груп осіб з показами для вакцинації. Це люди, які працюють у сфері охорони здоров'я, у дитячих яслах і навчальних закладах, в будинках для літніх людей тощо, а також особи у віці 75 і більше років.
Що відомо про грип
- Грип – це гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням.
- Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (слабкість, підвищена температура тіла, біль у грудній клітці, горлі та м'язах, кашель, нежить тощо), але є набагато небезпечнішим. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія.
- Передається грип повітряно-крапельним шляхом, є дуже заразним.
- Щеплення від грипу треба робити раз на рік.