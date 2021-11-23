Вакцинироваться от гриппа могут все желающие совершеннолетние. Вакцины доступны в почти 3 000 пунктах вакцинации .

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Подробнее о бесплатной вакцинации от гриппа в Польше

Бесплатно вакцинироваться от гриппа жители Польши могут до 31 марта следующего года или до окончания запасов вакцины. Препараты поставляет правительственное агентство стратегических резервов. С собой человек, который намерен получить бесплатную вакцину, должен иметь документы, подтверждающие его личность.

Бесплатная вакцина от гриппа в этом году стала общедоступна в Польше впервые. Ранее бесплатную прививку в стране могли получить 13 групп лиц с показами для вакцинации. Это люди, работающие в сфере здравоохранения, в детских яслях и учебных заведениях, в домах престарелых и так далее, а также лица в возрасте 75 и более лет.

Что известно о гриппе