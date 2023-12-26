Шестирічний хлопчик у США помилково полетів до іншого міста: посадили не на той рейс

У США шестирічний хлопчик потрапив не на свій рейс і приземлився в іншому місті. Працівники авіакомпанії, які здійснювали супровід дитини, посадили його не на той літак.

Хлопчик мав вилетіти з Філадельфії й прибути до міста Форт-Майєрс у Флориді. Там на нього чекала бабуся. Але її онук так і не прибув до місця призначення. Як так вийшло?

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Переплутали рейси

Маленький пасажир американських авіаліній незаплановано опинився в Орландо. Батьки хлопчика замовили послугу супроводу неповнолітніх в авіакомпанії, але працівники помилились і посадили дитину не на той рейс.

Під час святкового сезону в аеропортах часто відбувається хаос. Це і стало причиною такої прикрої помилки. Але історія закінчилась добре.

Коли бабуся хлопчика Марія Рамос не дочекалася його в залі прильоту, вона звернулась до стійки авіакомпанії. І вони підтвердили, що на цьому рейсі її онука не було. Незабаром він сам зателефонував їй і пояснив, де він опинився і що сталося.

Бабуся одразу поїхала забирати онука. Для цього їй довелось подолати 250 кілометрів. В авіакомпанії перепросили, обіцяли розібратися в ситуації, покарати винних та компенсувати родині всі витрати.

Пасажир приніс на борт літака власний парашут

Чоловік вирішив пожартувати й приніс в салон літака особистий парашут. Відео з пранком опублікувала у своєму тіктоці його дівчина. Пасажир, який вирішив "‎подбати про свою безпеку", став зіркою мережі.

Рюкзак із парашутом герой відео розмістив у відділі для ручної поклажі. Більшість пасажирів цього рейсу зрозуміли, що це був жарт. Але серед користувачів тіктоку знайшлися ті, хто назвав це "‎чудовою ідеєю".