Захід зібрав близько 7 000 людей і мав дуже ефектний вигляд. Дорослі його учасники були вбрані у костюми Санта-Клаусiв, а молодші — його ельфів.

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Тисячі Сант пробігли центром Мадрида

Іспанці в образі Санти пробігли 4 кілометри задля благодійної підтримки Червоного Хреста та його проєкту з професійної підготовки молоді, яка перебуває під загрозою соціальної ізоляції. Забіг стартував і фінішував на проспекті біля площі Колумба. Все відбувалося у святковій атмосфері.

Благодійний забіг у столиці Іспанії / Фото CHEMA MOYA (EFE)

Учасники бігли цілими родинами. Останнім часом в Європі стає дедалі популярнішою тенденція пов'язувати різдвяні веселощі з благодійними справами.

До речі, Санта-Клауса в Іспанії називають Папа Ноель. Цей добрий казковий дідусь приносить маленьким іспанцям подарунки на Різдво і залишає їх під ялинкою, на каміні або на вікні.

У Бельгії можна залишити в різдвяне бажання на ялинці

Жителі Брюгге можуть загадати бажання та залишити його на спеціальній ялинці в центрі міста. Влада перегляне їх, а деякі – виконає. Різдвяні бажання жителів міста і туристів приймають до 7 січня 2024 року.

На головній площі Де Бург з'явився цілий гай із 30 ялинок, на яких збирають бажання у Брюгге. Такі заходи проводять в місті вже третій рік поспіль. Цього року ялинковий "‎Гай бажань" (Wensbomenbosje) зробили сучаснішим: на різдвяних прикрасах з'явилися QR-коди. Охочі можуть розмістити свої бажання в мережі і транслювати їх на спеціальний екран.

Міська влада Брюгге згодом перегляне всі бажання і реалізує ті, які будуть найкориснішими для міста.