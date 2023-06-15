Зачем в ЕС вводят визы нового формата

Новый регламент цифровизации оформления виз в ЕС изменяет способ подачи заявок. Вводится система онлайн-заявки, а традиционная визовая наклейка сменится цифровой.

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По словам Рады, главной целью этого предложения является упрощение процесса оформления виз и повышение эффективности. Кроме того, вводя новые правила, власти ЕС также хотят усилить безопасность в пределах Шенгенской зоны.

Цифровая виза упростит процесс подачи заявки для путешественников, упростит административную процедуру и повысит безопасность Шенгенской зоны, например, уменьшив риск фальсификации и кражи визовой наклейки,

– отметила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард.

Впрочем, новые форматы виз и подачи заявок должны одобрить государства-члены ЕС. Когда все согласования завершатся, будет создана новая платформа подачи заявлений на визы.

Какова будет процедура подачи на визу

За некоторыми исключениями, заявления на получение шенгенской визы будут подаваться через эту платформу – единственный вебсайт – который затем будет перенаправлять заявителей в соответствующие визовые системы.

Платформа позволит всем заявителям на шенгенскую визу вводить соответствующие данные, скачивать электронные копии проездных и сопроводительных документов, а также оплачивать визовый сбор. Кроме того, через тот же вебсайт заявители будут получать уведомления о своих визовых решениях.

Личная явка в консульства стран ЕС потребуется только тем, кто подает документы впервые, лицам с новыми проездными документами и лицам с просроченными биометрическими данными.

Когда заявитель на визу хочет посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит государство, отвечающее за рассмотрение заявки, на основе продолжительности его запланированного пребывания.

Согласно новым предложенным правилам, цифровые шенгенские визы будут выдаваться в цифровом формате как 2D штрих-код с криптографической подписью. Цель новой формы - уменьшить риски, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками, тем самым укрепляя целостность визовой системы.