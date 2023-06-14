Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростовує інформацію про призупинення друку закордонних паспортів, яку поширили деякі медіа. Він пояснив ситуацію в коментарі 24 Каналу.

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Дипустанови видають паспорти в штатному режимі

Олег Ніколенко зазначив, що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. І вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів.

Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Ця інформація не відповідає дійсності,

– заявив Ніколенко.

Статус паспорта можна перевірити

Речник МЗС додав, що наразі надруковані паспорти відправляють за кордон для видачі українцям у дипломатичних установах. Громадяни можуть перевірити статус виготовлення свого документа на сайті.

"‎Паспортні сервіси" в Європі

Нещодавно ще один український "Паспортний сервіс" запрацював у Мадриді. Тут українці можуть оформити нові документи або відновити втрачені. У Іспанії це вже друге відділення ДП "Документ", попереднє відкрилося у Валенсії.

Окрім Іспанії, підрозділи ДП "Документ" уже працюють у: