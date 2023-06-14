Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростовує інформацію про призупинення друку закордонних паспортів, яку поширили деякі медіа. Він пояснив ситуацію в коментарі 24 Каналу.
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Дипустанови видають паспорти в штатному режимі
Олег Ніколенко зазначив, що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. І вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів.
Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Ця інформація не відповідає дійсності,
– заявив Ніколенко.
Статус паспорта можна перевірити
Речник МЗС додав, що наразі надруковані паспорти відправляють за кордон для видачі українцям у дипломатичних установах. Громадяни можуть перевірити статус виготовлення свого документа на сайті.
"Паспортні сервіси" в Європі
Нещодавно ще один український "Паспортний сервіс" запрацював у Мадриді. Тут українці можуть оформити нові документи або відновити втрачені. У Іспанії це вже друге відділення ДП "Документ", попереднє відкрилося у Валенсії.
Окрім Іспанії, підрозділи ДП "Документ" уже працюють у:
- Польщі (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав);
- Туреччині (Стамбул);
- Словаччині (Братислава);
- Чехії (Прага);
- Німеччині (Кельн і Берлін).