Шанс на роботу в Польщі: у Кракові відбудеться ярмарок професій

Щорічний ярмарок вакансій та студентських практик Absolvent Talent Days пройде 12 жовтня. Це чудова можливість для української молоді, яка здобуває освіту в Польщі, знайти роботу або корисне стажування.

Ярмарок почнеться о 10:00 і триватиме до 17:00. Місце проведення – Centrum Kongresowe ICE.

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Детальніше про Absolvent Talent Days

Ярмарок професій та практик створений для студентів та тих, хто нещодавно закінчив виш. Тобто, подія орієнтована на людей без досвіду роботи, які хочуть працевлаштуватися у Польщі та шукають способи, як це зробити.

Протягом дня молоді люди матимуть нагоду познайомитися та поспілкуватися з представниками багатьох відомих польських та міжнародних компаній. Роботодавці розкажуть про пропозиції роботи, а зацікавлені особи зможуть залишити їм свої контакти та резюме. Серед компаній, які беруть участь, є дотичні до чи не всіх сфер діяльності: від будівництва до банківської справи та ІТ.

На Absolvent Talent Days для шукачів роботи також проводитимуть професійні майстер-класи та лекції. І навіть зроблять фото такого формату, який годиться для складання деяких робочих документів, зокрема резюме.