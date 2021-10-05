Ярмарка начнется в 10:00 и продлится до 17:00. Место проведения – Centrum Kongresowe ICE.

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Подробнее о Absolvent Talent Days

Ярмарка профессий и практик создана для студентов и тех, кто недавно окончил вуз. То есть, событие ориентировано на людей без опыта работы, которые хотят трудоустроиться в Польше и ищут способы, как это сделать.

В течение дня у молодых людей будет возможность познакомиться и пообщаться с представителями многих известных польских и международных компаний. Работодатели расскажут о предложениях работы, а заинтересованные лица смогут оставить им свои контакты и резюме. Среди компаний, которые участвуют, есть представители почти всех сфер деятельности: от строительства до банковского дела и ИТ.