Шалена акція від Turkish Airlines: добірка дешевих рейсів для українців за кордоном

17 травня 2022 , 12:42
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Джерело:

фейсбук Aviastop

Розуміємо, що для багатьох з нас подорожі зараз зовсім не на часі, однак для когось ця інформація може бути корисною.

Так, через війну чимало українців перебувають в Європі. І якщо одні шукають прихистку та можливості влаштуватися в країні перебування, то інші мають змогу працювати віддалено і розглядають варіант релокації чи просто бюджетно подорожувати.

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У Turkish Airlines діятиме акція з привабливими цінами на польоту в осінньо-зимовий період. Є багато дешевих рейсів з Варшави та Вільнюса, а нижче представлений перелік бюджетних напрямків з Риги.

Бюджетні рейси з Риги з пересадкою в Стамбулі

  • Токіо (Японія) – 307 євро
  • Сеул (Південна Корея) – 337 євро
  • Ханой (В'єтнам) – 337 євро
  • Хошимін (В'єтнам) – 350 євро
  • Гонконг – 345 євро
  • Сінгапур – 342 євро
  • Куала-Лумпур (Малайзія) – 375 євро
  • Джакарта (Індонезія) – 388 євро
  • Денпасар (Балі, Індонезія ) – 447 євро
  • Бангкок, Пхукет (Таїланд) – 360 євро
  • Коломбо (Шрі-Ланка) – 367 євро
  • Мале (Мальдіви) – 380 євро
  • Дака (Бангладеш) – 387 євро
  • Тайбей (Тайвань) – 397 євро
  • Делі, Мумбаї (Індія) – 400 євро
  • Катманду (Непал) – 442 євро
  • Маніла (Філіпіни) – 465 євро
  • Сейшели – 457 євро
  • Маврикій – 437 євро
  • Туніс – 217 євро
  • Алжир – 236 євро
  • Каїр, Олександрія – 300 євро
  • Кіліманджаро – 318 євро
  • Занзібар – 371 євро
  • Дар-ес-Салам – 341 євро
  • Кейптаун, Йоганнесбург – 377 євро
  • Аккра – 391 євро
  • Абуджа – 372 євро
  • Аддіс-Абеба – 378 євро
  • Дакар – 353 євро
  • Джибуті – 374 євро
  • Дурбан – 383 євро
  • Ентебе – 332 євро
  • Лагос – 391 євро
  • Сейшели – 457 євро
  • Маврикій – 437 євро
  • Найробі – 330 євро
  • Нью-Йорк – 308 євро
  • Чикаго – 328 євро
  • Бостон – 348 євро
  • Х'юстон – 388 євро
  • Вашингтон – 378 євро
  • Маямі – 398 євро
  • Лос-Анджелес – 398 євро
  • Сан-Франциско – 418 євро
  • Сіетл – 399 євро
  • Торонто – 438 євро
  • Ванкувер – 448 євро
  • Богота – 398 євро
  • Буенос-Айрес – 518 євро
  • Мехіко, Канкун – 498 євро
  • Сан-Паоло – 457 євро
  • Тель-Авів – 198 євро
  • Тегеран, Тебрис – 198 євро
  • Дубаї - 248 євро
  • Абу-Дабі – 259 євро
  • Амман – 298 євро
  • Акаба – 258 євро
  • Бейрут – 218 євро
  • Кувейт – 317 євро
  • Маскат – 368 євро
  • Ташкент, Самарканд – 247 євро
  • Алмати – 247 євро та інші.

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Умови акції від Turkish Airlines

  • Ціни вказані за рейс в обидві сторони;
  • Дозволено 2 зупинки, одна безкоштовна, а інша – 65 євро;
  • Рейси в суботу та неділю дорожчі на 5 євро;
  • Відправлення з 16 вересня 2022 року до 31 березня 2023 року;
  • За виключенням періоду 15 грудня – 15 січня;
  • Акція триває з 16 по 26 травня 2022 року;
  • Тривалість перебування – максимум 6 місяців.

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Автор: Назарій Сорока