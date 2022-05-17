Так, из-за войны многие украинцы находятся в Европе. И если одни ищут убежища и возможности устроиться в стране пребывания, другие могут работать удаленно и рассматривают вариант релокации или просто бюджетно путешествовать.
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В Turkish Airlines будет действовать акция с привлекательными ценами на полеты в осенне-зимний период. Есть много дешевых рейсов из Варшавы и Вильнюса, а ниже представлен список бюджетных направлений из Риги.
Бюджетные рейсы из Риги с пересадкой в Стамбуле
- Токио (Япония) – 307 евро
- Сеул (Южная Корея) – 337 евро
- Ханой (Вьетнам) – 337 евро
- Хошимин (Вьетнам) – 350 евро
- Гонконг – 345 евро
- Сингапур – 342 евро
- Куала-Лумпур (Малайзия) – 375 евро
- Джакарта (Индонезия) – 388 евро
- Денпасар (Бали, Индонезия) – 447 евро
- Бангкок, Пхукет (Таиланд) – 360 евро
- Коломбо (Шри-Ланка) – 367 евро
- Малое (Мальдивы) – 380 евро
- Дака (Бангладеш) – 387 евро
- Тайбэй (Тайвань) – 397 евро
- Дели, Мумбаи (Индия) – 400 евро
- Катманду (Непал) – 442 евро
- Манила (Филиппины) – 465 евро
- Сейшелы – 457 евро
- Маврикий – 437 евро
- Тунис – 217 евро
- Алжир – 236 евро
- Каир, Александрия – 300 евро
- Килиманджаро – 318 евро
- Занзибар – 371 евро
- Дар-эс-Салам – 341 евро
- Кейптаун, Йоханнесбург – 377 евро
- Аккра – 391 евро
- Абуджа – 372 евро
- Аддис-Абеба – 378 евро
- Дакар – 353 евро
- Джибути – 374 евро
- Дурбан – 383 евро
- Энтеббе – 332 евро
- Лагос – 391 евро
- Сейшелы – 457 евро
- Маврикий – 437 евро
- Найроби – 330 евро
- Нью-Йорк – 308 евро
- Чикаго – 328 евро
- Бостон – 348 евро
- Хьюстон – 388 евро
- Вашингтон – 378 евро
- Майами – 398 евро
- Лос-Анджелес – 398 евро
- Сан-Франциско – 418 евро
- Сиэтл – 399 евро
- Торонто – 438 евро
- Ванкувер – 448 евро
- Богота – 398 евро
- Буэнос-Айрес – 518 евро
- Мехико, Канкун – 498 евро
- Сан-Паоло – 457 евро
- Тель-Авив – 198 евро
- Тегеран, Тебрис – 198 евро
- Дубаи – 248 евро
- Абу-Даби – 259 евро
- Амман – 298 евро
- Акаба – 258 евро
- Бейрут – 218 евро
- Кувейт – 317 евро
- Маскат – 368 евро
- Ташкент, Самарканд – 247 евро
- Алматы – 247 евро и другие.
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Условия акции от Turkish Airlines
- Цены указаны за рейс в обе стороны;
- Разрешено 2 остановки, одна бесплатная, а другая – 65 евро;
- Рейсы в субботу и воскресенье дороже на 5 евро;
- Отправление с 16 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года;
- За исключением периода 15 декабря – 15 января;
- Акция проходит с 16 по 26 мая 2022 года;
- Продолжительность пребывания – максимум 6 месяцев.
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