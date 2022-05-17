Так, из-за войны многие украинцы находятся в Европе. И если одни ищут убежища и возможности устроиться в стране пребывания, другие могут работать удаленно и рассматривают вариант релокации или просто бюджетно путешествовать.

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В Turkish Airlines будет действовать акция с привлекательными ценами на полеты в осенне-зимний период. Есть много дешевых рейсов из Варшавы и Вильнюса, а ниже представлен список бюджетных направлений из Риги.

Бюджетные рейсы из Риги с пересадкой в ​​Стамбуле

Токио (Япония) – 307 евро

Сеул (Южная Корея) – 337 евро

Ханой (Вьетнам) – 337 евро

Хошимин (Вьетнам) – 350 евро

Гонконг – 345 евро

Сингапур – 342 евро

Куала-Лумпур (Малайзия) – 375 евро

Джакарта (Индонезия) – 388 евро

Денпасар (Бали, Индонезия) – 447 евро

Бангкок, Пхукет (Таиланд) – 360 евро

Коломбо (Шри-Ланка) – 367 евро

Малое (Мальдивы) – 380 евро

Дака (Бангладеш) – 387 евро

Тайбэй (Тайвань) – 397 евро

Дели, Мумбаи (Индия) – 400 евро

Катманду (Непал) – 442 евро

Манила (Филиппины) – 465 евро

Сейшелы – 457 евро

Маврикий – 437 евро

Тунис – 217 евро

Алжир – 236 евро

Каир, Александрия – 300 евро

Килиманджаро – 318 евро

Занзибар – 371 евро

Дар-эс-Салам – 341 евро

Кейптаун, Йоханнесбург – 377 евро

Аккра – 391 евро

Абуджа – 372 евро

Аддис-Абеба – 378 евро

Дакар – 353 евро

Джибути – 374 евро

Дурбан – 383 евро

Энтеббе – 332 евро

Лагос – 391 евро

Сейшелы – 457 евро

Маврикий – 437 евро

Найроби – 330 евро

Нью-Йорк – 308 евро

Чикаго – 328 евро

Бостон – 348 евро

Хьюстон – 388 евро

Вашингтон – 378 евро

Майами – 398 евро

Лос-Анджелес – 398 евро

Сан-Франциско – 418 евро

Сиэтл – 399 евро

Торонто – 438 евро

Ванкувер – 448 евро

Богота – 398 евро

Буэнос-Айрес – 518 евро

Мехико, Канкун – 498 евро

Сан-Паоло – 457 евро

Тель-Авив – 198 евро

Тегеран, Тебрис – 198 евро

Дубаи – 248 евро

Абу-Даби – 259 евро

Амман – 298 евро

Акаба – 258 евро

Бейрут – 218 евро

Кувейт – 317 евро

Маскат – 368 евро

Ташкент, Самарканд – 247 евро

Алматы – 247 евро и другие.

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Условия акции от Turkish Airlines

Цены указаны за рейс в обе стороны;

Разрешено 2 остановки, одна бесплатная, а другая – 65 евро;

Рейсы в субботу и воскресенье дороже на 5 евро;

Отправление с 16 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года;

За исключением периода 15 декабря – 15 января;

Акция проходит с 16 по 26 мая 2022 года;

Продолжительность пребывания – максимум 6 месяцев.