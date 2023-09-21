Дівчина забронювала розкішну віллу на Балі, але реальне помешкання її шокувало

Туристка прилетіла на Балі і вже була готова заселитися до своєї інстаграмної вілли. Але стан помешкання її приголомшив.

Балі – популярний індонезійський острів, який у більшості людей асоціюється з райським відпочинком. Хетті Мортон забронювала розкішну віллу на Airbnb заздалегідь. Щоправда, житло виявилось не таким привабливим в реальному житті.

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Очікування / Реальність

Популярне шахрайство на Airbnb – житло-привид. Це коли за вказаною адресою просто не існує орендованих апартаментів. Але тут "‎розкішна вілла на Балі" таки була. І, за словами мандрівниці, вона була схожа на тюремну камеру.

Хетті Мортон орендувала бунгало на Балі за 60 євро за ніч. Але стан помешкання її шокував. Обурене відео вона опублікувала в тіктоку.

Вітальня давно потребує ремонту, стіни не пофарбовані, брудна підлога. А ванна кімната має ще гірший вигляд: на стелі та стінах тріщини та бруд.

Коли ми з подругою переступили поріг, одразу відчули, ніби опинилися у тюремній камері,

— розповіла Хетті.

Мандрівниця додала, що вони були змушені провести там одну ніч, але наступного дня відразу змінили готель. Жінки звернулися до Airbnb і вимагали повернення грошей. Як доказ вони надіслали відео та фото з помешкання. Платформа погодилась відшкодувати частину грошей – 33% від вартості.

Опублікований в тіктоці ролик зібрав близько мільйона переглядів і безліч коментарів. Користувачі підтримали туристку і підтвердили в коментарях, що це місце дійсно жахливе. Деякі дякували за те, що їх попередили про таке шахрайство. І тепер вони планують бронювати житло на Airbnb тільки після реальних відгуків мешканців.

Що дешевше: готель чи оренда через Airbnb?

Туристам розповіли, де дешевше зупинятися на відпочинку – зняти номер в готелі чи знайти житло від власника на Airbnb. Багатьох вразило, що номери в готелях в середньому коштують дешевше, ніж проживання в приватних апартаментах.

Експерти проаналізували вартість тисяч готельних номерів і варіантів одномісного житла на популярних сайтах з оренди. Середня ціна проживання в готелі для одного мандрівника склала 125 доларів за ніч. А от за ночівлю в помешканнях з Airbnb в середньому потрібно було платити більше – 148 доларів.

Така різниця здивувала багатьох відпочивальників, адже вони чомусь вважали, що готель обходиться дорожче.