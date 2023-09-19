Ці попередження з'явились після того, як чайки кілька разів налітали на туристів, вихоплюючи в них з рук їжу. Особливо птахи полюбляють бургери та піцу.

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Небезпечні птахи

По місту встановили спеціальні таблички італійською та англійською мовами. На них туристам радять не наближатися до агресивних птахів і не намагатися їх погодувати.

Також влада радить мандрівникам утриматися від споживання піци, бургерів та чипсів, коли вони сидять на міських сходах або біля каналів.

Чайки полюбляють надокучати туристам, коли вони сидять на терасах у кафе та ресторанах. Влада Венеції намагається боротися з цими птахами, але поки марно. Після пандемії та відновлення активного туризму, італійські чайки стали ще зухвалішими.

Чайки регулярно нападають на туристів з їжею / Фото Unsplash

Венеція вводить плату за в'їзд

Венеція стягуватиме з туристів, які приїжджають на один день, плату за в'їзд у місто. Правило почне діяти з весни 2024 року. По 5 євро зніматимуть з усіх мандрівників віком від 14 років.

Для початку платний в'їзд запровадять в тестовому режимі: тільки в конкретні, найбільш завантажені дні у Венеції. Наприклад, під час карнавалу або свят.

Додамо, ЮНЕСКО так і не включила Венецію до списку об'єктів під загрозою зникнення. Таке рішення ухвалили після того, як група проголосувала за відхилення рекомендацій експертів агентства, які заявили, що Італія не зробила достатньо для захисту "крихкого міста".