На острів Закінтос у Греції Лідія вирушала, сподіваючись чудово провести час у компанії подруг. Однак мандрівка перетворилася на вкрай неприємну ситуацію.

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Як Лідія втратила гроші

Найгірше почалося, коли Лідія вирушила на екскурсію човнами на Закінтосі. Сумку з речами вона весь час тримала при собі. Коли ж Лідія йшла купатися, на човні сумку тримала її подруга.

Лідія з задоволенням поплавала, а коли повернулася на човен, то виявила, що її мобільний загадково зник. Організатори екскурсії пообіцяли обшукати всіх, хто був на борту. Водночас це була радше формальність, шукати телефон ніхто не збирався.

Водночас зі зниклим телефоном ще можна було б змиритися. Якби не той факт, що у чохлі також було водійське посвідчення Лідії. Здавалося б: теж поки не критично. Але правда була набагато гіршою.

Мій день народження, який був вказаний на моїх водійських правах на задній панелі мого телефону, був паролем для мого телефону. І це також був пароль до мого онлайн-банкінгу,

– розповіла Лідія.

Вона кинулася заморожувати рахунок. Водночас з нього вже знали понад 600 тисяч гривень. Окрім того, шахраї мають доступ до iCloud Лідії. Тепер дівчина не може почуватися у безпеці.