На остров Закинтос в Греции Лидия отправлялась, надеясь прекрасно провести время в компании подруг. Однако путешествие превратилось в крайне неприятную ситуацию.

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Как Лидия потеряла деньги

Хуже всего началось, когда Лидия отправилась на экскурсию на лодках на Закинтосе. Сумку с вещами она все время держала при себе. Когда же Лидия шла купаться, на лодке сумку держала ее подруга.

Лидия с удовольствием поплавала, а когда вернулась на лодку, то обнаружила, что ее мобильный загадочно исчез. Организаторы экскурсии пообещали обыскать всех, кто был на борту. В то же время это была скорее формальность, искать телефон никто не собирался.

В то же время с пропавшим телефоном еще можно было бы смириться. Если бы не тот факт, что в чехле также было водительское удостоверение Лидии. Казалось бы: тоже пока не критично. Но правда была намного хуже.

Мой день рождения, который был указан на моих водительских правах на задней панели моего телефона, был паролем для моего телефона. И это также был пароль к моему онлайн-банкингу,

– рассказала Лидия.

Она бросилась замораживать счет. В то же время с него уже знали более 600 тысяч гривен. Кроме того, мошенники имеют доступ к iCloud Лидии. Теперь девушка не может чувствовать себя в безопасности.