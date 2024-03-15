Тіньові сайти й зламані банкомати: як шахраї полюватимуть на туристів у 2024

У 2023 році туризм фактично вийшов на допандемійний рівень. Очікують, що 2024 стане справді ідеальним для туристичної сфери. Однак варто не забувати, що, на жаль, активізуються й шахраї.

Мандрівникам розкрили головні шахрайські схеми, які діятимуть упродовж року. Зокрема, людей просять бути дуже уважними та обережними ще на етапі бронювання подорожі мрії.

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6 шахрайських схем, які діятимуть у 2024

Тіньові сайти бронювання.

Вмикати особливу обережність варто ще на етапі бронювання подорожей. Щоб вкрасти гроші з карточок, шахраї можуть створювати "туристичні" сайти. Аби убезпечити нерви та гроші, людей просять купувати квитки та бронювати готелі через відомі та перевірені платформи.

Знижки на відпочинок й "гарячі" путівки

Фейкові путівки – ще одне зло в інтернеті. Найчастіше такий спосіб шахрайства діє у соціальних мережах. Коли мандрівникам вибиває таргетована реклама бюджетного відпочинку, наприклад, на Балі або на Мальдівах. Звичайно, не варто забувати, що туристичні фірми також оголошують про знижки. Однак варто оцінювати їхню реалістичність: відпочинок на Мальдівах не коштуватиме 300 євро.

Громадські USB-порти

Шахраї активно використовують шкідливе ПЗ, аби у процесі зарядження телефону отримати доступ до нього. Найкраще придбати повербанк або заряджати телефон через розетку.

Громадські мережі Wi-Fi

Під час мандрівки людям рекомендують підключатися до захищеної мережі Wi-Fi або використовувати мобільний інтернет. Так ваш пристрій не стане вразливим для хакерів.

Публікація свого маршруту у мережі

Навіть якщо дуже хочеться ділитися своїм туристичним маршрутом у режимі реального часу, краще цього не робити. Публікуйте фото та відео з різних локацій вже тоді, коли виїхали з їхньої території.

Банкомати, які не працюють

Це – одна з найпопулярніших шахрайських схем. Якщо один банкомат не працює, "добрий місцевий житель" підкаже, де є ще один банкомат, який працює. Там же, найімовірніше, вже встановлений картковий скіммер. Так шахраї отримають номер і PIN-код вашої банківської картки.