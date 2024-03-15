Путешественникам раскрыли главные мошеннические схемы, которые будут действовать в течение года. В частности, людей просят быть очень внимательными и осторожными еще на этапе бронирования путешествия мечты.

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6 мошеннических схем, которые будут действовать в 2024 году

Теневые сайты бронирования.

Включать особую осторожность стоит еще на этапе бронирования путешествий. Чтобы украсть деньги с карточек, мошенники могут создавать "туристические" сайты. Чтобы обезопасить нервы и деньги, людей просят покупать билеты и бронировать отели через известные и проверенные платформы.

Скидки на отдых и "горячие" путевки

Фейковые путевки – еще одно зло в интернете. Чаще всего такой способ мошенничества действует в социальных сетях. Когда путешественникам выбивает таргетированная реклама бюджетного отдыха, например, на Бали или на Мальдивах. Конечно, не стоит забывать, что туристические фирмы также объявляют о скидках. Однако стоит оценивать их реалистичность: отдых на Мальдивах не будет стоить 300 евро.

Общественные USB-порты

Мошенники активно используют вредоносное ПО, чтобы в процессе зарядки телефона получить доступ к нему. Лучше всего приобрести повербанк или заряжать телефон через розетку.

Общественные сети Wi-Fi

Во время путешествия людям рекомендуют подключаться к защищенной сети Wi-Fi или использовать мобильный интернет. Так ваше устройство не станет уязвимым для хакеров.

Публикация своего маршрута в сети

Даже если очень хочется делиться своим туристическим маршрутом в режиме реального времени, лучше этого не делать. Публикуйте фото и видео из разных локаций уже тогда, когда выехали с их территории.

Банкоматы, которые не работают

Это – одна из самых популярных мошеннических схем. Если один банкомат не работает, "добрый местный житель" подскажет, где есть еще один банкомат, который работает. Там же, вероятнее всего, уже установлен карточный скиммер. Так мошенники получат номер и PIN-код вашей банковской карты.