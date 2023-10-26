У Польщі почастішали випадки шахрайства з банківськими картками. Група реагування на інциденти комп'ютерної безпеки польського фінансового сектору – CSIRT KNF – офіційно попередила громадян про небезпеку. Як не попастись на гачок до таких шахраїв – читайте далі.

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Фішингові сайти, які витягують з людей банківські дані

Вже не одна людина в Польщі втратила кошти, коли просто перейшла за підозрілим посиланням. Шахрайські компанії розсилають повідомлення та рекламу, щоб виманити в клієнтів банку дані їхніх карток. Аферисти розсилають повідомлення нібито від відомого і надійного польського банку.

Остерігайтеся нової фішингової кампанії, яка видає себе за банк ING Polska. Кіберзлочинці розсилають фальшиві SMS-повідомлення з інформацією про нібито закінчення терміну доступу до мобільного додатку банку,

– йдеться в попередженні Групи з кібербезпеки.

Далі це посилання веде на шахрайський сайт, де у користувачів виманюють інформацію про банківський рахунок, картку та навіть номер PESEL. Зараз, коли наближається період осінніх знижок, потрібно бути особливо пильними.

Приклад фальшивого повідомлення від банку / X (Twitter) CSIRT KNF

Фейкова реклама відомих брендів

Також може ввести в оману фальшива реклама від великих компаній. Наприклад, нібито від імені авіакомпанії LOT запускають розпродаж втраченого багажу за дуже низькими цінами. Наступний крок: вам пропонують заповнити коротку анкету, де і виманюють дані банківської картки.

Ще один популярний обман в мережі: продаж транспортних карток. Злочинці в соцмережах пропонують придбати міські проїзні для Вроцлава чи Варшави за привабливою ціною. А небезпечне посилання у дописі веде на сайт, який викрадає дані вашої картки.

Перед знижками на Чорну п'ятницю шахраї прикриваються іменами відомих брендів одягу і пропонують величезні знижки. Посилання також ведуть на фішингові сайти.

Тому варто бути обережним, нікому не надавати свої персональні та банківські дані. А якщо помітили підозрілу активність на своєму рахунку – одразу блокувати картку.

Крадіжка коштів через BLIK

Раніше ми розповідали, як в Польщі виманюють код BLIK, щоб списати кошти. Недостатня обізнаність користувачів та легковажне ставлення до безпеки даних привернула увагу зловмисників.

BLIK – це система мобільних платежів і один із найпопулярніших способів оплати в Польщі. Якщо використовувати його правильно, він є абсолютно безпечним. Щоб розрахуватися BLIK, потрібно вказати шестизначний код, згенерований додатком онлайн-банкінгу. Саме на цей код і полюють шахраї.

Як саме зловмисники виманюють код BLIK і які найпопулярніші шахрайські сценарії використовують – читайте за посиланням.