В Польше участились случаи мошенничества с банковскими картами. Группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности польского финансового сектора – CSIRT KNF – официально предупредила граждан об опасности. Как не попасться на крючок к таким мошенникам – читайте дальше.

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Фишинговые сайты, выманивающие банковские данные

Уже не один человек в Польше потерял средства, когда просто перешел по подозрительной ссылке. Мошеннические компании рассылают сообщения и рекламу, чтобы выманить у клиентов банка данные их карт. Аферисты отправляют сообщения от имени известного и надежного польского банка.

Остерегайтесь новой фишинговой кампании, выдающей себя за банк ING Polska. Киберпреступники рассылают фальшивые SMS-сообщения с информацией о якобы истечении срока доступа к мобильному приложению банка,

– сказанот в предупреждении Группы по кибербезопасности.

Далее эта ссылка ведет на мошеннический сайт, где у пользователей выманивают информацию о банковском счете, карте и даже номере PESEL. Сейчас, когда приближается период осенних скидок, нужно быть особенно внимательными.

Пример фальшивого сообщения от банка / X (Twitter) CSIRT KNF

Фейковая реклама известных брендов

Также могут обманывать с помощью фальшивой рекламы от крупных компаний. К примеру, якобы от имени авиакомпании LOT запускают распродажу утраченного багажа по очень низким ценам. Следующий шаг: вам предлагают заполнить краткую анкету, где и выманивают данные банковской карты.

Еще один популярный обман в сети: продажа транспортных карт. Преступники в соцсетях предлагают приобрести городские проездные для Вроцлава или Варшавы по хорошей цене. А опасная ссылка в сообщении ведет на сайт, похищающий данные вашей карты.

Перед скидками на Черную пятницу жулики прикрываются именами известных брендов одежды и предлагают огромные скидки. Ссылки также ведут на фишинговые сайты.

Поэтому следует быть осторожнее, никому не предоставлять свои персональные и банковские данные. А если заметили подозрительную активность на своем счету – сразу блокировать карту.

Кража средств через BLIK

Раньше мы рассказывали, как в Польше выманивают код BLIK, чтобы списать деньги. Недостаточная осведомленность пользователей и легкомысленное отношение к безопасности данных привлекли злоумышленников.

BLIK – это система мобильных платежей и один из самых популярных способов оплаты в Польше. Если использовать его правильно, он абсолютно безопасен. Чтобы рассчитаться BLIK, нужно указать шестизначный код, сгенерированный приложением онлайн-банкинга. Именно на этот код и охотятся мошенники.

Как именно злоумышленники выманивают код BLIK и какие самые популярные мошеннические сценарии используют – читайте по ссылке.