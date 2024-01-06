Афера на Airbnb: шахрай у США обдурив туристів на 7 мільйонів доларів

Американець ошукав туристів на мільйони доларів через сервіс оренди житла. Щоб обманювати клієнтів, шахрай використовував схему з подвійним бронюванням і фейковими відгуками.

Ця історія сталась у США кілька років тому, але подробиці преса оприлюднила тільки зараз, коли шахрая затримали. Чоловіка підозрюють в отриманні близько 7 мільйонів доларів завдяки ошуканим клієнтам сервісу Airbnb. Американець використовував свою шахрайську схему з січня 2018 по листопад 2019 року.

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Здавав житло по кілька разів і мав спільників

Чоловік на ім'я Шрей Гоель та його спільники прикидалися різними людьми, щоб здавати нерухомість та відмовляти клієнтам у відшкодуванні коштів при скасуванні резерву. Афера охопила майже 100 об'єктів нерухомості, які розташовувались у різних штатах США. Схема дозволила шахраям виконати понад 10 тисяч бронювань на Airbnb.

Слідство визначило, що злочинці здавали на Airbnb одне і те ж житло по декілька разів. Потім вони віддавали перевагу клієнту, який був готовий платити найбільшу суму за оренду. А для інших претендентів вигадували причини, чому вони не можуть оселитися в заброньованому житлі. Наприклад, брехали про якусь форс-мажорну ситуацію.

Далі шахраї пропонували клієнтам оселитися за таку ж суму в менш привабливому житлі. А якщо туристи на це не погоджувалися, їм відмовляли у відшкодуванні коштів.

Фальшиві відгуки дезінформували клієнтів

Аферисти також хитрували з негативними відгуками. Вони видаляли їх і повторно вносили нерухомість із фотографіями на сайт, а також публікували фейкові позитивні відгуки. Для реалізації схеми шахраї використовували фіктивні особистості господарів і фото житла, якого насправді не існувало.

А далі Шрей Гоель сповіщав платформу Airbnb, що гість нібито таки проживав у помешканні. Це позбавляло клієнта права на повне відшкодування коштів.

Шахрая розсекретили журналісти

Чоловік зацікавив правоохоронні органи ще у 2019 році. Тоді журналісти запустили проти нього ціле розслідування, коли один з медійників його запідозрив. Клієнту замінили орендовану нерухомість нібито через те, що заброньовану раніше затопило водою. Журналістський сюжет став надзвичайно популярним, тому з авторами зв'язалися ФБР, а платформа Airbnb пообіцяла ще раз перевірити всю нерухомість підозрюваного господаря.

Шрея Гоеля заарештували 28 грудня, а потім звільнили під заставу. Дата суду поки не визначена, адже прокуратура досі розслідує справу. Йому пред'явили звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів та крадіжці персональних даних.

До речі, шахрайство на Airbnb трапляється досить часто. Інколи аферисти обманом здають в оренду "‎житло-невидимку", якого взагалі немає на карті. Або ж воно є, але умови й зовнішній вигляд зовсім не відповідають тим, які були вказані на фото. Наприклад, дівчина забронювала розкішну віллу на Балі, але вигляд реального помешкання її шокував. Більше про цю історію – читайте за посиланням.