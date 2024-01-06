Эта история произошла в США несколько лет назад, но подробности пресса обнародовала только сейчас, когда мошенник был задержан. Мужчину подозревают в получении около 7 миллионов долларов благодаря обманутым клиентам сервиса Airbnb. Американец использовал свою мошенническую схему с января 2018 года по ноябрь 2019 года.

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Сдавал жилье по несколько раз

Человек по имени Шрей Гоэль и его сообщники притворялись разными людьми, чтобы сдавать недвижимость и отказывать клиентам в возмещении средств при отмене резерва. Афера охватила около 100 объектов недвижимости, которые размещались в разных штатах США. Схема позволила мошенникам выполнить более 10 тысяч бронирований на Airbnb.

Следствие определило, что преступники сдавали на Airbnb одно и то же жилье по нескольку раз. Затем они выбирали клиента, который был готов платить наибольшую сумму за аренду. А для других претендентов придумывали причины, почему они не могут поселиться в забронированном жилье. Например, врали о какой-то форс-мажорной ситуации.

Дальше мошенники предлагали клиентам поселиться за такую же сумму в менее привлекательном жилье. А если туристы были на это не согласны, им отказывали в возмещении средств.

Фальшивые отзывы дезинформировали клиентов

Аферисты также хитрили с плохими отзывами. Они удаляли их и повторно вносили недвижимость с фотографиями на сайт, а также публиковали фейковые положительные отзывы. Для реализации схемы мошенники использовали фиктивные личности хозяев и фото жилья, которого на самом деле не существовало.

А дальше Шрей Гоэль извещал платформу Airbnb, что гость якобы проживал в доме. Это лишало клиента права на полное возмещение денежных средств.

Мошенника рассекретили журналисты

Мужчина заинтересовал правоохранительные органы еще в 2019 году. Тогда журналисты запустили против него целое расследование, когда один из медийщиков его заподозрил. Клиенту заменили арендованную недвижимость из-за того, что забронированную ранее затопило водой. Журналистский сюжет стал очень популярен, поэтому с авторами связались ФБР, а платформа Airbnb пообещала еще раз проверить всю недвижимость подозреваемого хозяина.

Шрея Гоэля арестовали 28 декабря, а затем освободили под залог. Дата суда пока не определена, ведь прокуратура до сих пор расследует дело. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и воровстве персональных данных.

Кстати говоря, мошенничество на Airbnb случается довольно часто. Иногда аферисты обманом сдают в аренду жилье-невидимку, которого вообще нет на карте. Или оно есть, но условия и внешний вид совсем не соответствуют тем, которые были указаны на фото. Например, девушка забронировала роскошную виллу на Бали, но вид реального дома ее шокировал. Больше об этой истории – читайте по ссылке.