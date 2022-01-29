Сфотографував незнайомку у басейні: у Польщі чоловік може сісти за ґрати через невдалий жарт

До 5 років позбавлення волі може загрожувати молодику, який без дозволу націлив камеру свого смартфону на роздягнену дівчину. Інцидент стався у Лодзі.

Незвичайне повідомлення отримали працівники четвертого відділку поліції у польському місті Лодзь. Їх поінформували про конфліктну ситуацію в одному з місцевих басейнів.

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Детальніше про інцидент

20-річна клієнтка одного з місцевих басейнів зайшла у роздягальню. Там дівчина помітила, що з сусідньої кабінки визирає рука з увімкненим телефоном. Камера була націлена просто на неї.

Відвідувачка одягнулася та стала очікувати під дверима цієї кабінки, аби з'ясувати, хто і навіщо її знімав. Через деякий час дверцята відчинив хлопець. Він проігнорував питання дівчини про те, з якою метою він її сфотографував. Єдиною його реакцією був сміх над ситуацією.

Оскільки пояснити свою поведінку та видалити фото юнак не спромігся, клієнтка басейну викликала на місце поліцію з вимогою затримати горе-жартівника, адже той порушив її немайнові права.

Винуватцем конфлікту виявився 25-річний чоловік. За свій необдуманий вчинок йому доведеться постати перед судом. Серед ймовірних покарань може бути навіть позбавлення волі терміном до 5 років.

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