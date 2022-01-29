Необычное сообщение получили работники четвертого участка полиции в польском городе Лодзь. Их проинформировали о конфликтной ситуации в одном из местных бассейнов.

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20-летняя клиентка одного из местных бассейнов вошла в раздевалку. Там девушка заметила, что из соседней кабинки выглядывает рука с включенным телефоном. Камера была нацелена прямо на нее.

Посетительница оделась и стала ждать у двери этой кабинки, чтобы выяснить, кто и зачем ее снимал. Через некоторое время дверцу открыл парень. Он проигнорировал вопрос девушки о том, с какой целью он ее сфотографировал. Единственной его реакцией был смех над ситуацией.

Поскольку объяснить свое поведение и удалить фото юноша не удосужился, клиентка бассейна вызвала на место полицию с требованием задержать горе-шутника, ведь тот нарушил ее неимущественные права .

Виновником конфликта оказался 25-летний мужчина . За свой необдуманный поступок ему придется предстать перед судом. Среди вероятных наказаний может быть даже лишение свободы на срок до 5 лет .