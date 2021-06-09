Сфера логістики у Польщі потребує працівників

Кадрове агентство ManpowerGroup спільно з Інститутом логістики та складування при Sieć Badawczą Łukasiewicz провели дослідження серед логістичних компаній Польщі. Результати звіту показали, що польські склади потребують більшої кількості вантажників та водіїв навантажувачів.

Попит на ці професії суттєво виріс у час пандемії, коли люди почали активніше користуватися послугами доставлення. До того ж 54% опитаних роботодавців заявили про намір протягом 2021 року збільшити витрати на цей персонал.

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Яких працівників не вистачає

Серед головних професій, за якими відкрито найбільше число вакансій, автори дослідження виділили наступні:

комірники;

водії навантажувачів (електричних, висотний, автонавантажувачів);

інженери систем автоматизації (WMS, тобто цифрові системи управління складом).

Крім того, у дефіциті зараз такі спеціалісти:

керівники підрозділів;

логістичні експерти (експедитори, фахівці з управління запасами, менеджери якості, фахівці з експорту, складського господарства);

технічний персонал (техобслуговування, механіки, електрики);

складські робітники.

У Польщі на складах не вистачає вантажників і водіїв навантажувачів / Фото Pexels

Що робитимуть керівники складів

Шість з десяти опитаних оголосили про намір впроваджувати системи автоматизації. Ймовірно, це призведе до скорочення числа співробітників персоналу.

34% керівників збираються продовжувати шукати персонал колишніми методами, а 35% –планують зайнятися підвищення кваліфікації наявних працівників.

Також 27% респондентів заявили, що розв'язуватимуть проблему за допомогою аутсорсингу, тобто через агентства тимчасової зайнятості, де працює чимало іноземців.

На яку суму можуть сподіватися нові працівники

В середньому працівники складу можуть отримувати за свою роботу таку кількість злотих брутто:

складський працівник – близько 2800-2900 злотих;

комірник – від 3800 злотих;

оператор навантажувача – від 3500 злотих;

інженер з автоматизації – від 5000 злотих.

Середня зарплата в логістиці, за результатами перших місяців 2021 року та згідно з даними GUS складає 4800-4860 злотих брутто.Курс злотого до гривні становить 7.4.

У Польщі на складах не вистачає вантажників і водіїв навантажувачів / Фото Pexels