Попит на ці професії суттєво виріс у час пандемії, коли люди почали активніше користуватися послугами доставлення. До того ж 54% опитаних роботодавців заявили про намір протягом 2021 року збільшити витрати на цей персонал.
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Яких працівників не вистачає
Серед головних професій, за якими відкрито найбільше число вакансій, автори дослідження виділили наступні:
- комірники;
- водії навантажувачів (електричних, висотний, автонавантажувачів);
- інженери систем автоматизації (WMS, тобто цифрові системи управління складом).
Крім того, у дефіциті зараз такі спеціалісти:
- керівники підрозділів;
- логістичні експерти (експедитори, фахівці з управління запасами, менеджери якості, фахівці з експорту, складського господарства);
- технічний персонал (техобслуговування, механіки, електрики);
- складські робітники.
У Польщі на складах не вистачає вантажників і водіїв навантажувачів / Фото Pexels
Що робитимуть керівники складів
Шість з десяти опитаних оголосили про намір впроваджувати системи автоматизації. Ймовірно, це призведе до скорочення числа співробітників персоналу.
34% керівників збираються продовжувати шукати персонал колишніми методами, а 35% –планують зайнятися підвищення кваліфікації наявних працівників.
Також 27% респондентів заявили, що розв'язуватимуть проблему за допомогою аутсорсингу, тобто через агентства тимчасової зайнятості, де працює чимало іноземців.
На яку суму можуть сподіватися нові працівники
В середньому працівники складу можуть отримувати за свою роботу таку кількість злотих брутто:
- складський працівник – близько 2800-2900 злотих;
- комірник – від 3800 злотих;
- оператор навантажувача – від 3500 злотих;
- інженер з автоматизації – від 5000 злотих.
У Польщі на складах не вистачає вантажників і водіїв навантажувачів / Фото Pexels