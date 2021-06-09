Попит на ці професії суттєво виріс у час пандемії, коли люди почали активніше користуватися послугами доставлення. До того ж 54% опитаних роботодавців заявили про намір протягом 2021 року збільшити витрати на цей персонал.

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Яких працівників не вистачає

Серед головних професій, за якими відкрито найбільше число вакансій, автори дослідження виділили наступні:

комірники;

водії навантажувачів (електричних, висотний, автонавантажувачів);

інженери систем автоматизації (WMS, тобто цифрові системи управління складом).

Крім того, у дефіциті зараз такі спеціалісти:

керівники підрозділів;

логістичні експерти (експедитори, фахівці з управління запасами, менеджери якості, фахівці з експорту, складського господарства);

технічний персонал (техобслуговування, механіки, електрики);

складські робітники.

У Польщі на складах не вистачає вантажників і водіїв навантажувачів / Фото Pexels

Що робитимуть керівники складів

Шість з десяти опитаних оголосили про намір впроваджувати системи автоматизації. Ймовірно, це призведе до скорочення числа співробітників персоналу.

34% керівників збираються продовжувати шукати персонал колишніми методами, а 35% –планують зайнятися підвищення кваліфікації наявних працівників.

Також 27% респондентів заявили, що розв'язуватимуть проблему за допомогою аутсорсингу, тобто через агентства тимчасової зайнятості, де працює чимало іноземців.

На яку суму можуть сподіватися нові працівники

В середньому працівники складу можуть отримувати за свою роботу таку кількість злотих брутто:

складський працівник – близько 2800-2900 злотих;

комірник – від 3800 злотих;

оператор навантажувача – від 3500 злотих;

інженер з автоматизації – від 5000 злотих.

Середня зарплата в логістиці, за результатами перших місяців 2021 року та згідно з даними GUS складає 4800-4860 злотих брутто.



Курс злотого до гривні становить 7.4.

У Польщі на складах не вистачає вантажників і водіїв навантажувачів / Фото Pexels