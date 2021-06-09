Спрос на эти профессии существенно вырос в период пандемии, когда люди начали активнее пользоваться услугами доставки. К тому же 54% опрошенных работодателей заявили о намерении в течение 2021 года увеличить расходы на этот персонал.
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Каких работников не хватает
Среди главных профессий, по которым открыто наибольшее число вакансий, авторы исследования выделили следующие:
- кладовщики;
- водители погрузчиков (электрических, высотный, автопогрузчиков)
- инженеры систем автоматизации (WMS – цифровые системы управления складом).
Кроме того, в дефиците сейчас такие специалисты:
- руководители подразделений;
- логистические эксперты (экспедиторы, специалисты по управлению запасами, менеджеры качества, специалисты по экспорту, складского хозяйства)
- технический персонал (техобслуживание, механики, электрики)
- складские рабочие.
В Польше на складах не хватает грузчиков и водителей погрузчиков / Фото Pexels
Что собираются делать руководители складов
Шесть из десяти опрошенных объявили о намерении внедрять системы автоматизации. Вероятно, это приведет к сокращению числа сотрудников персонала.
34% руководителей собираются продолжать искать персонал прежними методами, а 35% – планируют заняться повышениям квалификации имеющихся работников.
Также 27% респондентов заявили, что будут решать проблему с помощью аутсорсинга, то есть через агентства временной занятости, где работает много иностранцев.
На какую сумму могут рассчитывать новые работники
В среднем работники склада могут получать за свою работу такое количество злотых брутто:
- складской работник – около 2800-2900 злотых;
- кладовщик – от 3800 злотых;
- оператор погрузчика – от 3500 злотых;
- инженер по автоматизации – от 5000 злотых.
В Польше на складах не хватает грузчиков и водителей погрузчиков / Фото Pexels