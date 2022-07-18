Сезонні продукти в Чехії: що та коли купувати на місцевих ринках за вигідною ціною

18 липня 2022 , 17:00
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Джерело:

vitalia

Сьогодні в супермаркетах практично впродовж року доступні свіжі овочі та фрукти. Однак й цінники на них відповідні. А як щодо сезонних продуктів?

Нумо розбиратися на прикладі Чехії, що краще купувати влітку. Підготували для вас коротку шпаргалку, по які сезонні овочі та фрукти відправляти на ринок.

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Які сезонні продукти купувати влітку в Чехії

Червень

  • селера
  • часник
  • стручкова квасоля
  • горох
  • спаржа
  • капуста
  • кольрабі
  • цвітна капуста
  • морква
  • огірки
  • помідори
  • редька
  • буряк
  • салат
  • броколі
  • цибуля
  • кабачок
  • аґрус
  • полуниця
  • черешня
  • вишня


Спаржа / Фото unsplash

Липень

  • броколі
  • селера
  • цибуля
  • кабачок
  • часник
  • стручкова квасоля
  • горох
  • капуста
  • кольрабі
  • цвітна капуста
  • морква
  • огірки
  • перець
  • цибуля-порей
  • помідори
  • редька
  • салат
  • біло-і червонокачанна капуста
  • аґрус
  • персик
  • груші
  • яблука
  • полуниця
  • абрикос
  • смородина
  • слива
  • черешня
  • вишня


Броколі на чеських ринках / Фото unsplash

Серпень

  • броколі
  • селера
  • цибуля
  • кабачок
  • часник
  • гарбуз
  • хоккайдо
  • гарбуз-спагетті
  • стручкова квасоля
  • горох
  • капуста
  • брюссельська капуста
  • кольрабі
  • цвітна капуста
  • морква
  • огірки
  • перець
  • патісон
  • редька
  • редис
  • салат, біло-і червонокачанна капуста
  • малина
  • смородина
  • сливи
  • виноград.


Сезон винограду / Фото unsplash

Автор: Назарій Сорока