Нумо розбиратися на прикладі Чехії, що краще купувати влітку. Підготували для вас коротку шпаргалку, по які сезонні овочі та фрукти відправляти на ринок.

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Які сезонні продукти купувати влітку в Чехії

Червень

селера

часник

стручкова квасоля

горох

спаржа

капуста

кольрабі

цвітна капуста

морква

огірки

помідори

редька

буряк

салат

броколі

цибуля

кабачок

аґрус

полуниця

черешня

вишня



Спаржа / Фото unsplash

Липень

броколі

селера

цибуля

кабачок

часник

стручкова квасоля

горох

капуста

кольрабі

цвітна капуста

морква

огірки

перець

цибуля-порей

помідори

редька

салат

біло-і червонокачанна капуста

аґрус

персик

груші

яблука

полуниця

абрикос

смородина

слива

черешня

вишня



Броколі на чеських ринках / Фото unsplash

Серпень

броколі

селера

цибуля

кабачок

часник

гарбуз

хоккайдо

гарбуз-спагетті

стручкова квасоля

горох

капуста

брюссельська капуста

кольрабі

цвітна капуста

морква

огірки

перець

патісон

редька

редис

салат, біло-і червонокачанна капуста

малина

смородина

сливи

виноград.



Сезон винограду / Фото unsplash