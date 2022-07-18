Нумо розбиратися на прикладі Чехії, що краще купувати влітку. Підготували для вас коротку шпаргалку, по які сезонні овочі та фрукти відправляти на ринок.
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Які сезонні продукти купувати влітку в Чехії
Червень
- селера
- часник
- стручкова квасоля
- горох
- спаржа
- капуста
- кольрабі
- цвітна капуста
- морква
- огірки
- помідори
- редька
- буряк
- салат
- броколі
- цибуля
- кабачок
- аґрус
- полуниця
- черешня
- вишня
Спаржа / Фото unsplash
Липень
- броколі
- селера
- цибуля
- кабачок
- часник
- стручкова квасоля
- горох
- капуста
- кольрабі
- цвітна капуста
- морква
- огірки
- перець
- цибуля-порей
- помідори
- редька
- салат
- біло-і червонокачанна капуста
- аґрус
- персик
- груші
- яблука
- полуниця
- абрикос
- смородина
- слива
- черешня
- вишня
Броколі на чеських ринках / Фото unsplash
Серпень
- броколі
- селера
- цибуля
- кабачок
- часник
- гарбуз
- хоккайдо
- гарбуз-спагетті
- стручкова квасоля
- горох
- капуста
- брюссельська капуста
- кольрабі
- цвітна капуста
- морква
- огірки
- перець
- патісон
- редька
- редис
- салат, біло-і червонокачанна капуста
- малина
- смородина
- сливи
- виноград.
Сезон винограду / Фото unsplash