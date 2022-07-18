Давайте разбираться на примере Чехии, что лучше покупать летом. Подготовили для вас короткую шпаргалку, за какими сезонными овощами и фруктами отправлять на рынок.
И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границы
Какие сезонные продукты покупать летом в Чехии
Июнь
- сельдерей
- чеснок
- стручковая фасоль
- горох
- спаржа
- капуста
- кольраби
- цветная капуста
- морковь
- огурцы
- помидоры
- редька
- свекла
- салат
- брокколи
- лук
- кабачок
- крыжовник
- клубника
- черешня
- вишня
Спаржа / Фото unsplash
Июль
- брокколи
- сельдерей
- лук
- кабачок
- чеснок
- стручковая фасоль
- горох
- капуста
- кольраби
- цветная капуста
- морковь
- огурцы
- перец
- лук-порей
- помидоры
- редька
- салат
- бело- и краснокочанная капуста
- крыжовник
- персик
- груши
- яблоки
- клубника
- абрикос
- смородина
- слива
- черешня
- вишня
Брокколи на чешских рынках / Фото unsplash
Август
- брокколи
- сельдерей
- лук
- кабачок
- чеснок
- тыква
- Хоккайдо
- тыква-спагетти
- стручковая фасоль
- горох
- капуста
- брюссельская капуста
- кольраби
- цветная капуста
- морковь
- огурцы
- перец
- патиссон
- редька
- редис
- салат, бело- и краснокочанная капуста
- малина
- смородина
- сливы
- виноград.
Сезон винограда / Фото unsplash