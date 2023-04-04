Литовський Сейм заборонив росіянам купувати нерухомість в країні та обмежив видачу віз

Литовський Сейм ухвалив спецзакон, який передбачає національні санкції щодо громадян Росії та Білорусі через війну в Україні.

Закон передбачає обмеження можливості росіян і білорусів в отриманні литовських віз, ввезенні українських гривень, приїзді громадян Росії до Литви, купівлі нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не приймаються до 3 травня наступного року.

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Обмеження через війну в Україні

На етапі обговорення закону було відхилено тимчасово не приймати російські та білоруські заявки на литовське громадянство. За закон про встановлення обмежувальних заходів проголосували 76 депутатів Сейму, проти були 13, утрималися 34.

Це новий і дуже потрібний закон у самому Європейському Союзі. Він буде прикладом для інших держав Європейського Союзу. Я лише нагадаю, що українців бомблять, руйнують їхні долі, а громадяни Росії можуть вільно подорожувати та купувати там нерухомість. Я вважаю, що це неприпустимим. І ми відновимо цю справедливість хоча б у Литві,

– сказав Лаурінас Кашчюнас, голова Комітету національної безпеки та оборони.

Він підкреслив, що більшість громадян Росії підтримують війну в Україні і не реагувати на це неможливо.

Що передбачає новий закон

Заборона діятиме до 2024 року, вона не поширюється на громадян РФ, які мають посвідку на проживання в країні. Але громадяни Росії та Білорус, які отримали візи раніше, будуть проходити індивідуальні розширені перевірки на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці Литви.

Згідно з прийнятим законом, прийом візових заяв громадян Росії та Білорусі призупиняється, за винятком випадків, коли МЗС Литви є посередником у видачі віз. У цьому випадку особам, які переслідуються московським і мінським режимами, надається можливість приїхати до Литви.