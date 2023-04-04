Закон предусматривает ограничение возможности россиян и белорусов в получении литовских виз, ввозе украинских гривен, приезде граждан России в Литву, покупке недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимаются до 3 мая следующего года.

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Ограничения из-за войны в Украине

На этапе обсуждения было отклонено временно не принимать российские и белорусские заявки на литовское гражданство. За закон об установлении ограничительных мер проголосовали 76 депутатов Сейма, против были 13, воздержались 34.

Это новый и очень нужный закон в Европейском Союзе. Он станет примером для других государств Европейского Союза. Я только напомню, что украинцев бомбят, рушат их судьбы, а граждане России могут свободно путешествовать и покупать там недвижимость. Я считаю, что это недопустимо. И мы восстановим эту справедливость хотя бы в Литве,

– сказал Лауринас Кашчюнас, глава Комитета национальной безопасности и обороны.

Он подчеркнул, что большинство граждан России поддерживают войну в Украине и не реагировать на это невозможно.

Что предусматривает новый закон

Запрет будет действовать до 2024 года, он не распространяется на граждан РФ, имеющих вид на жительство в стране. Но граждане России и Белоруссия, получившие визы ранее, будут проходить индивидуальные расширенные проверки на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.

Согласно принятому закону, прием визовых заявлений граждан России и Беларуси приостанавливается, за исключением случаев, когда МИД Литвы является посредником в выдаче виз. В этом случае лицам, преследуемым московским и минским режимами, предоставляется возможность приехать в Литву.