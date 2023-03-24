У Сеулі побудують найбільше у світі колесо огляду без спиць: який вигляд матиме атракціон

У Сеулі оголосили про плани будівництва найбільшого у світі колеса огляду без спиць. Величезне металеве кільце досягне висоти 180 метрів і надасть відвідувачам чудовий краєвид на красивий південнокорейський пейзаж.

У Сеулі побудують найбільше у світі колесо огляду без спиць

180-метрове "Кільце Сеула" розташують у парку Ханиль на північному сході міста, біля річки Хан і недалеко від стадіона Кубка світу. Колесо будуватимуть на місці колишнього сміттєзвалища, яке зараз використовують для екологічних проєктів – колеса працюватиме на переробленій енергії.

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Локацію обрали невипадково: парк розташований у мальовничому місці біля річки Хан, звідки відкриваються чудові краєвиди на місто.



У Сеулі збудують найвище колесо огляду без спиць / Візуал Seoul Metropolitan Government​

Крім того, за заявою міської влади, нове колесо вирішили встановити якомога ближче до північного кордону країни – це символічний жест про прагнення національної єдності та об'єднаної Кореї.

Сеульське кільце відмовиться від традиційного дизайну коліс огляду зі спицями і використовуватиме інноваційні технології для створення естетично досконалого дизайну без спиць,

– йдеться в повідомленні SMG.

Після запуску атракціон прийматиме близько 1470 пасажирів на годину, це близько 11 790 пасажирів на день. На кільці буде 36 кабінок, кожна з яких вміщатиме до 25 осіб. Енергія для пересування оглядового колеса, частково буде отримана з відновлюваних джерел енергії.



На Сеульському кільці буде 36 кабінок / Візуал Seoul Metropolitan Government​



Який вигляд матиме колесо огляду в Сеулі / Візуал Seoul Metropolitan Government​



Такий вигляд кабіни кільця / Візуал Seoul Metropolitan Government​

Будівництво розпочнеться у 2025 році, завершити його планують до 2027 року. Очікується, що електричні безпілотні автобуси допоможуть людям дістатися місця та назад, також розглядається система канатної дороги.