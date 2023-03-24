В Сеуле построят самое большое в мире колесо обзора без спиц

180-метровое "Кольцо Сеула" разместят в парке Ханиль на северо-востоке города, у реки Хан и недалеко от стадиона Кубка мира. Колесо будут строить на месте бывшей свалки, которую сейчас используют для экологических проектов – колеса будут работать на переработанной энергии.

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Локацию выбрали неслучайно: парк расположен в живописном месте у реки Хан, откуда открываются виды на город.

В Сеуле построят самое высокое колесо обзора без спиц
В Сеуле построят самое высокое колесо обзора без спиц / Визуал Seoul Metropolitan Government

Кроме того, по заявлению городских властей, новое колесо решили установить как можно ближе к северной границе страны – это символический жест о стремлении к национальному единству и объединенной Корее.

Сеульское кольцо откажется от традиционного дизайна колес обзора со спицами и будет использовать инновационные технологии для создания эстетически совершенного дизайна без спиц,
– говорится в сообщении SMG.

После запуска аттракцион будет принимать около 1470 пассажиров в час, это около 11 790 пассажиров в день. На кольце будет 36 кабинок, каждая из которых будет вмещать до 25 человек. Энергия для передвижения смотрового колеса частично будет получена из возобновляемых источников энергии.

На Сеульском кольце будет 36 кабинок
На Сеульском кольце будет 36 кабинок / Визуал Seoul Metropolitan Government

Как выглядит колесо обзора в Сеуле
Как выглядит колесо обзора в Сеуле / Визуал Seoul Metropolitan Government

Такой вид кабины кольца
Такой вид кабины кольца / Визуал Seoul Metropolitan Government

Строительство начнется в 2025 году, завершить его планируют к 2027 году. Ожидается, что электрические беспилотные автобусы помогут людям добраться до места и обратно, также рассматривается система канатной дороги.