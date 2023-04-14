Велика підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі і не тільки
14 квітня 2023, 13:36Читать новость на русском
Пошук роботи – це важливий етап в житті кожної людини, особливо для тих, хто прагне розвиватися і отримувати нові навички. Але як знайти роботу в Європі, якщо ви не знаєте де шукати і перебуваєте там не так довго?
Нині існує безліч сервісів, які допомагають у пошуку вакансій та встановленні контактів з роботодавцями. У цій статті Закордон 24 зібрав підбірку найкращих сервісів для пошуку роботи, які допоможуть вам знайти бажану роботу.
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Найкращі сервіси для пошуку роботи
- LinkedIn – професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи.
- Indeed – найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців.
- Glassdoor – на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво.
- Monster – найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями.
- XING – професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.
- Flexjobs – буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу.
- Angel.co – платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах.
- CareerBuilder – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.
- Reed.co.uk – портал для пошуку роботи у Великій Британії.
- Ictjob.de – німецький портал для пошуку роботи в IT.
- Welcometothejungle – французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах.
- Infojobs.net – іспанський портал з пошуку роботи, відмінний розділ з віддаленої роботи. Понад 1500 нових вакансій на день.
- Infojobs.it – такий же портал, тільки в Італії. 2,2 мільйона активних користувачів на міс.
- Ranstad – європейський портал з вакансій. є поділ тимчасової роботи, робота на вихідні.
Отже, якщо ви шукаєте нові виклики для себе, просування по кар'єрній драбині або просто хочете змінити своє життя, цей перелік для вас буде в пригоді.