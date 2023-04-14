Нині існує безліч сервісів, які допомагають у пошуку вакансій та встановленні контактів з роботодавцями. У цій статті Закордон 24 зібрав підбірку найкращих сервісів для пошуку роботи, які допоможуть вам знайти бажану роботу.

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Найкращі сервіси для пошуку роботи

LinkedIn – професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи.

– професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи. Indeed – найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців.

– найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців. Glassdoor – на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво.

– на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво. Monster – найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями.

– найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями. XING – професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.

– професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи. Flexjobs – буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу.

– буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу. Angel.co – платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах.

– платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах. CareerBuilder – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.

– один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію. Reed.co.uk – портал для пошуку роботи у Великій Британії.

– портал для пошуку роботи у Великій Британії. Ictjob.de – німецький портал для пошуку роботи в IT.

– німецький портал для пошуку роботи в IT. Welcometothejungle – французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах.

– французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах. Infojobs.net – іспанський портал з пошуку роботи, відмінний розділ з віддаленої роботи. Понад 1500 нових вакансій на день.

– іспанський портал з пошуку роботи, відмінний розділ з віддаленої роботи. Понад 1500 нових вакансій на день. Infojobs.it – такий же портал, тільки в Італії. 2,2 мільйона активних користувачів на міс.

– такий же портал, тільки в Італії. 2,2 мільйона активних користувачів на міс. Ranstad – європейський портал з вакансій. є поділ тимчасової роботи, робота на вихідні.

Отже, якщо ви шукаєте нові виклики для себе, просування по кар'єрній драбині або просто хочете змінити своє життя, цей перелік для вас буде в пригоді.