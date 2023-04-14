В настоящее время существует множество сервисов, помогающих в поиске вакансий и установлении контактов с работодателями. В этой статье Заграница 24 собрал подборку самых лучших сервисов для поиска работы, которые помогут вам найти желаемую работу.

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Лучшие сервисы для поиска р обеты

LinkedIn – профессиональная социальная сеть и площадка для поиска работы.

– профессиональная социальная сеть и площадка для поиска работы. Indeed – крупнейший агрегатор вакансий по всему миру. Есть отзывы сотрудников о компаниях-работодателях.

– крупнейший агрегатор вакансий по всему миру. Есть отзывы сотрудников о компаниях-работодателях. Glassdoor – на сайте размещают множество вакансий. Есть возможность посмотреть анонимные отзывы нынешних и бывших сотрудников о компаниях и их руководстве.

– на сайте размещают множество вакансий. Есть возможность посмотреть анонимные отзывы нынешних и бывших сотрудников о компаниях и их руководстве. Monster – крупнейший международный портал. Поиск вакансий ведется по локациям.

– крупнейший международный портал. Поиск вакансий ведется по локациям. XING – профессиональная социальная сеть для поиска работы в Германии и других странах Европы.

– профессиональная социальная сеть для поиска работы в Германии и других странах Европы. Flexjobs – будет полезным фрилансерам и ищущим удаленную работу.

– будет полезным фрилансерам и ищущим удаленную работу. Angel.co – платформа для поиска работы за границей в стартапах.

– платформа для поиска работы за границей в стартапах. CareerBuilder – один из самых популярных сайтов для поиска работы в США. Можно посмотреть, сколько людей претендует на выбранную вакансию.

– один из самых популярных сайтов для поиска работы в США. Можно посмотреть, сколько людей претендует на выбранную вакансию. Reed.co.uk – портал для поиска работы в Великобритании.

– портал для поиска работы в Великобритании. Ictjob.de – немецкий портал для поиска работы в IT.

– немецкий портал для поиска работы в IT. Welcometothejungle – французский портал, содержащий множество вакансий в стартапах.

– французский портал, содержащий множество вакансий в стартапах. Infojobs.net – испанский портал по поиску работы, отличный раздел по удаленной работе. Более 1500 новых вакансий в день.

– испанский портал по поиску работы, отличный раздел по удаленной работе. Более 1500 новых вакансий в день. Infojobs.it – такой же портал, только в Италии. 2,2 миллиона активных пользователей в мес.

– такой же портал, только в Италии. 2,2 миллиона активных пользователей в мес. Ranstad – европейский портал по вакансиям. есть разделение временной работы, работа на выходные.

Итак, если вы ищете новые вызовы для себя, продвижение по карьерной лестнице или просто хотите изменить свою жизнь, этот перечень вам пригодится.