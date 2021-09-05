В целом работники чешских компаний статистически получают на 3 893 крон больше, чем годом ранее. Однако учитывая уровень инфляции, 8,2% показателя, согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), является фиктивным ростом.

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При этом две трети работников в Чехии не получают даже среднего уровня зарплаты. Экономисты ожидали рост показателя, поскольку на него существенно повлияли выплаты финансовых бонусов медицинским работникам в течение пандемии COVID-19.

В первом квартале средняя заработная плата в республике выросла на 3,3% (на 1,1%, если учитывать инфляцию), в годовом исчислении – до 35 329 крон.

Добавим, что во втором квартале прошлого года, когда началась серьезная волна пандемии коронавируса, показатель средней зарплаты в Чехии снизился на 0,6%, а с учетом инфляции – на целых 3,6%.