У Сербії будуть діяти цифрові "зелені сертифікати"

Урядовий офіс із питань інформаційних технологій та електронного уряду повідомив про те, що жителі Сербії зможуть завантажити електронний сертифікат, який слугуватиме підтвердженням того, що вони отримали щеплення від COVID-19 або негативний результат тесту на коронавірус. Послуга вже доступна на порталі уряду.

Щоб отримати цифровий "зелений сертифікат", потрібно зареєструватися на відповідному електронному порталі, перевірити персональні дані та підтвердити свою електронну адресу. Це займе лічені хвилини.

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Яку інформацію містить сербський "зелений сертифікат"

Цифровий "зелений сертифікат" є уніфікованим сертифікатом, який підтверджуватиме, що ви отримали вакцину від коронавірусу чи що у вас є результати тестування на інфекційне захворювання SARS-CoV-2. Цей сертифікат має кваліфікований електронний штамп, і його неможливо підробити,

– наголосив директор офісу Міхайло Йованович.

Крім загальної інформації (ім'я та прізвище, стать, дані особистого посвідчення особи та номер паспорта), документ міститиме інформацію про те, скільки доз і якої вакцини отримала людина, дати їх введення, а також результати усіх зроблених тестів (ПЛР, антиген, серологічний).

У Сербії отримали повну вакцинацію майже чверть населення. Країна використовує такі препарати: Супутник V, Pfizer, AstraZeneca, BIBP.



У Сербії отримали повну вакцинацію майже чверть населення / Фото Unsplash