Чтобы получить цифровой "зеленый сертификат" , нужно зарегистрироваться на соответствующем электронном портале, проверить персональные данные и подтвердить свой электронный адрес. Это займет считанные минуты.

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Какую информацию содержит сербский "зеленый сертификат"

Цифровой "зеленый сертификат" является унифицированным сертификатом, подтверждающим, что вы получили вакцину от коронавируса или то, что у вас есть результаты тестирования на инфекционное заболевание SARS-CoV-2. Этот сертификат имеет квалифицированный электронный штамп, и его невозможно подделать,

– отметил директор офиса Михайло Йованович.

Кроме общей информации (имя и фамилия, пол, данные удостоверения личности и номер паспорта), документ будет содержать информацию о том, сколько доз и какой вакцины получил человек, даты их введения, а также результаты всех сделанных тестов (ПЦР, антиген, серологический).

В Сербии получили полную вакцинацию почти четверть населения. Страна использует следующие препараты: Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, BIBP.